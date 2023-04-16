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Бундеслига. Унион не смог переиграть Бохум

Германия
(1 голосов)

Железные теряют важные очки

Бундеслига. Унион не смог переиграть Бохум

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Бохум 1:1

Голы: Юранович 45+2 – Штегер 55 (п)

Унион: Реннов – Йеккель, Кнохе, Дуки – Юранович, Лаидуни (Лейте, 65), Хедира, Хаберер (Торсбю, 80), Руссийон (Гиссельман, 86) – Беккер (Пантович, 86), Беренс (Сьебатшу, 86)

Бохум: Риманн – Осей-Туту (Гамбоа, 75), Ордец, Шлоттербек (Хайнц, 15), Соарес – Остерхаге, Машович, Штегер – Асано (Цоллер, 88), Антви-Аджей (Хольтманн, 88) – Хофман

Удаление: Йеккель 61

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В статье: Унион (Берлин) Бохум (Германия)
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