Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Унион не смог переиграть Бохум
Железные теряют важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 28-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Бохум 1:1
Голы: Юранович 45+2 – Штегер 55 (п)
Унион: Реннов – Йеккель, Кнохе, Дуки – Юранович, Лаидуни (Лейте, 65), Хедира, Хаберер (Торсбю, 80), Руссийон (Гиссельман, 86) – Беккер (Пантович, 86), Беренс (Сьебатшу, 86)
Бохум: Риманн – Осей-Туту (Гамбоа, 75), Ордец, Шлоттербек (Хайнц, 15), Соарес – Остерхаге, Машович, Штегер – Асано (Цоллер, 88), Антви-Аджей (Хольтманн, 88) – Хофман
Удаление: Йеккель 61
Популярное сейчас
- У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер – Львов. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Украины
- Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2023
- Сане назвал Мане черным дерьмом, после чего сенегалец его ударил
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО