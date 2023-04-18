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Хавбек Лейпцига заключил контракт с Баварией – СМИ

Германия
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Он перейдет бесплатно летом

Хавбек Лейпцига заключил контракт с Баварией – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Австрийский полузащитник Конрад Лаймер летом сменит "РБ Лейпциг" на "Баварию", сообщает Sky Sport.

По информации источника, 25-летний хавбек уже прошел два медосмотра и подписал контракт с мюнхенцами до июня 2027 года. Он присоединится к "Баварии" на правах свободного агента, так как его соглашение с "красными быками" истекает в конце этого сезона.

В нынешней кампании Лаймер отыграл 21 матч за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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Источник:
Sport.Sky

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