Хавбек Лейпцига заключил контракт с Баварией – СМИ

Австрийский полузащитник Конрад Лаймер летом сменит "РБ Лейпциг" на "Баварию", сообщает Sky Sport.

По информации источника, 25-летний хавбек уже прошел два медосмотра и подписал контракт с мюнхенцами до июня 2027 года. Он присоединится к "Баварии" на правах свободного агента, так как его соглашение с "красными быками" истекает в конце этого сезона.

В нынешней кампании Лаймер отыграл 21 матч за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.