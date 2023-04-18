Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов

На прошлой неделе СМИ раструбили, что Лерой Сане и Садио Мане подрались в раздевалке "Баварии".

Чуть позже источник из Франции уточнил, что схватку спровоцировал Сане, обозвав сенегальца "черным говнюком".

Эта версия немедленно собрала миллионы просмотров и имела большой резонанс, но правдива ли она? Bild, Kicker и другие крупные издания промолчали – и это красноречиво.

Всем хорошо известен вздорный характер Лероя. Помните, что случилось, когда Йоахим Лев неожиданно не взял его на ЧМ-2018? Сане в ответ махнул в Калифорнию, откуда выкладывал в соцсети фото, как он отрывается со своей девушкой.

В этом ли он весь, но расизм? Это нечто иное, болезненное для семьи Сане – особенно его отца Сулеймана, с которым Лерой очень близок.



Родители Сане пришли посмотреть на матч сына на Евро-2016. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pressefoto Ulmer\ullstein bild Родители Сане пришли посмотреть на матч сына на Евро-2016. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pressefoto Ulmer\ullstein bild

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Как-никак, поздняя ФРГ не походила на нынешнюю Германию.

Более того, она даже не смахивала на Францию, где Сулейман Сане вырос в семье работника сенегальского посольства.

Его отец – дед Лероя – не хотел, чтобы сын играл в футбол; его планировалось отправить в университет. Все изменил день, когда "Тулуза" подарила Сулейману мопед.

"В мои времена хорошие игроки в молодежках получали подарки. Иногда бутсы; если вы играли лучше – велосипед. Если клубы очень хотели вас удержать, они дарили мопед. Когда мне его показали, я понял: ого, я могу стать футболистом", - вспоминает Сане, которому сейчас уже 62.

Он послушался отца и таки окончил вуз - правда, в зрелом возрасте по завершении карьеры футболиста.

Ну, а в 85-м Сулейман после службы в армии присоединился к "Фрайбургу". Вторая Бундеслига для парня без опыта – почему нет?



Сулейман Сане. Фото: mopo.de Сулейман Сане. Фото: mopo.de

Сане был менее совершенным игроком, чем его сын, однако лучшим бегуном - стометровку пролетал за 10,6 секунды. В первом сезоне он забил 17 голов, во втором – 18, в третьем – 21. Соперников это бесило. С трибун постоянно ухали, оскорбляли, бросались бананами.

Как-то во время кубкового матча с "Гамбургом" целая трибуна хором скандировала: Черный, исчезни!" В ответ Сулейман забил победный гол на 87-й минуте.

"Черные не исчезнут. Исчезнет "Гамбург" – сказал он в микст-зоне и пошел в раздевалку.

***

Конечно, это ему это не нравилось. Сане подумывал вернуться во Францию, но остаться его убедил француз-военный, с которым он подружился во Фрайбурге.

"Останься здесь и борись – это будет правильно. Бежать бесполезно. Своей игрой ты можешь изменить положение вещей, помочь другим цветным заиграть".

Ну, и так Сулейман отказал "Бордо" и перешел в "Нюрнберг" за 680 тысяч марок.

Местные газеты назвали переход "деликатным делом", а фаны специально приходили на тренировку, чтобы сказать, типа, негр, не пачкай футболку нашего великого клуба. Казалось, только президент Шмельцер хотел видеть его в команде.

Сане улучшил отношение к себе в Нюрнберге, проведя выдающийся матч на "Стадио Олимпико" против "Ромы" Руди Феллера. Гол и ассист сенегальца Il Messagero назвала "позором для Кальчо".

Впрочем, Сане не был суперзвездой. В элите, где одной скорости мало, он забивал по 6-10 голов в сезон.

И еще его регулярно оскорбляли. Поляк Анджей Бунцоль из "Байера" во время угловых повторял: "Негр, лезь обратно в джунгли". Серб Звездан Цветкович из "Мангейма" не позволял Сане к себе прикасаться: "А ну прочь отсюда, черномазый!" Все это было нормой, и даже тирады либеро "Кельна" Пауля Штайнера, впоследствии сыгравшего за ФРГ на чемпионате мира-1990.

"Говенный негр, что тебе нужно в Германии? Вали обратно в свои джунгли" - эти слова защитник объяснил тем, что у него "просто перегорели предохранители".

"Впрочем, уже в нашем следующем матче Штайнер снова обзывал меня говенным негром, хотя я даже мяча не касался и был в нескольких метрах от него", - вздыхает Сане.

***

Сулеймана в те времена спасала очень толстая кожа.

В Гамбурге его как-то забросали бананами, а он просто поднял один и съел – трюк, который в 2014-м повторил Дани Алвес.

По-настоящему срывался Сане очень редко. Впервые - когда газета Der Landkreisbote использовала его фото в статье, где призвала бороться с "мошенниками и фиктивными искателями убежища".

Ну, а во второй раз причиной стала женщина – вернее, будущая жена Сулеймана Регина Вебер. 32 золота на национальных соревнованиях и, главное, бронза Олимпиады-84 делают ее самой успешной гимнасткой Германии всех времен. Где-то с конца 80-х они с Сане жили вместе, что не давало покоя таблоиду Abendzeitung.

Они и раньше доставали Сане после каждой неудачи – то советовали уехать в "родную пустыню", то "бежать на четырех", а тут журналист Петер Хаала взялся за личную жизнь Регины.



Сулейман Сане и Регина Вебер. Фото: zinsgold.de Сулейман Сане и Регина Вебер. Фото: zinsgold.de

"Я встретил его на парковке после тренировки, он должен был пойти на пресс-конференцию. Он только что опять написал мою жену. Увидев меня, он остановился. Он постоял, по-видимому, минут 25, и я сказал: "У меня есть время". Когда я наконец подошел к нему и попросил его прекратить это, он ответил: "Это свободная страна, я пишу то, что хочу!" Тогда я ударил его головой. Хаала вбежал прямо на пресс-конференцию, у него окровавленная рубашка, разбитый нос. Он кричал, что я хочу его убить. Позже мы вышли на улицу с моим тренером Херманом Герландом. Я сказал ему: "Если вы решите меня выгнать, я это переживу". Он лишь ответил: "По правде, я хотел спросить, почему ты его не убил?"

Это была позиция клуба. "Нюрнберг" заплатил штраф за Сане – и с тех пор таблоид вцепился уже в Герланда.

***

Чтобы прекратить подобные инциденты, темнокожие футболисты Бундеслиги объединились.

Сейчас в это трудно поверить, но в 1990-м их было всего трое – компанию Сулейману составили ганцы Энтони Баффо из "Фортуны" и Тони Йебоа из "Айнтрахта". Вместе они написали открытое письмо в Bild, где призвали футбольный мир к переменам.

Удивительно, но оно имело огромный успех. Началась широкая дискуссия в обществе – не только в среде фанатов; расистов начали осуждать, наказывать; обижать из-за цвета кожи стало немодно.

Após a carta ser publicada no Bild, os efeitos no futebol alemão foram drásticos.



Não à toa, na temporada de 1993/94, a DFP e Bundesliga agiram institucionalmente contra o racismo através da campanha “Mein Freund ist Ausländer” – ‘meu amigo é estrangeiro’. pic.twitter.com/0bkGj8yKtv — Ponta de Lança (@pontalancapdl) June 3, 2020

В 92-м федерация совместно с Bild дала толчок движению "Мой друг – иностранец", и в течение года они провели массу ивентов, где призывали немцев быть более открытыми к миру.

На волне нового движения образовались группы ультрас, выступившие за равенство и против старых неонацистских формирований – первым эту борьбу за трибуны выиграл "Айнтрахт", ведь тут антирасистов еженедельно вдохновлял Йебоа. За ним последовал "Ваттеншайд", где в 1990-94 годах играл Сане.

Ну, а еще дальше Сулейман постарел и поехал доигрывать в более слабые лиги Австрии и Швейцарии, чтобы вернуться в 97-м уже с двумя маленькими сыновьями-мулатами – Кимом и Лероем.

***

Понимаете, да? В этой семье расизм не просто не культивировался – он некоторое время был едва ли не главным врагом.

Родители Сане его побороли - не в последнюю очередь благодаря толстой коже Сулеймана, которая до сих пор на месте:

"А, Штайнер. Это было почти 30 лет назад, и я давно об этом забыл. Ругательство в пылу боя. Может быть, это был его способ оттолкнуть меня тогда. Тяни, плюй или оскорбляй других. Он меня обидел. Он, должно быть, и сам знал, что делает плохо. Сегодня он, конечно, думает по-другому. Мы выросли".

С другой стороны, представить его реакцию на расистские замечания звездного отпрыска достаточно просто - если, конечно, они действительно были. Пока их не подтвердил даже сам Мане.

И знаете, что? Наверное, он и не подтвердит. Ну не тянет Лерой Сане на "истинного арийца"; нет у него ни соответствующего воспитания, ни бэкграунда. Все это пахнет одной большой фальсификацией.

Единственное, что известно досконально – внутри "Баварии" есть проблемы. Впрочем, это мы и без инсайдов увидели своими глазами на "Этихаде".