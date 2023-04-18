Тухель о матче с Сити: Все мы знаем, какая задача нас ждет и что она чрезвычайно трудна

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал пресс-конференцию впреддверии ответного матча с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов. он ответил на вопросы о Чупо-Мотинге, Мане, Сане и ожиданиях от поединка.

– Что будет означать для клуба вылет из Лиги чемпионов?

– Мы все еще в игре. "Бавария" всегда стремится выйти в полуфинал. С этого момента форма, удача или травмы являются частью этого. Это вызов – играть против "Сити", которые были в отличной форме на протяжении последних недель.

– У Мане есть шанс начать поединок в старте?

– Посмотрим. Садио будет в составе, потому что тема (с Сане) уже решена. Нужно подождать и посмотреть завтра, начнет ли он.

– О выходе дальше.

– Конечно есть (шанс). Нам нужен импульс и хотя бы результат первого матча. Нам нужны ключевые моменты, чтобы переломить встречу в нашу пользу. У нас не было этого в первом матче. Нас жестоко наказали. Все мы знаем, какая задача нас ждет и что она чрезвычайно трудна.

– О ситуации в клубе.

– Я не думаю, что у нас кризис. Мы меняемся, много игроков ушло, сменился менеджмент. Я могу понять, что люди удивлены тем, что в последнее время мы не добились успеха в Кубке и Лиге чемпионов. Но я не вижу, чтобы клуб падал. Я работаю в очень сильной команде, – сказал Томас.

"Бавария" примет "Сити" завтра, 19-го апреля. Встреча пройдет на Альянц Арене и начнется в 22:00.