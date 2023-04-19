Бавария закономерно в шаге от провала в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган

0:3, зафиксированные на "Этихад Стедиум", подсветили проблемы "Баварии". В таких случаях всегда говорят, что за результат отвечает тренер, но целесообразно ли критиковать Томаса Тухеля? Специалист провел меньше матчей, чем есть пальцев на руках – каким бы ни был его статус, каждому нужно время для адаптации.

Так кто же тогда виноват? Руководство мюнхенцев не любит медийность – Герберт Хайнер и Оливер Кан редко выходят на люди, а если и что-то комментируют, то очень сдержанно. Поэтому под нашим прицелом Хасан Салихамиджич – третий по важности человек в клубе, чья роль наиболее понятна для широких масс.

Спортивный директор обеспечивает комплектацию состава, взаимодействие между персоналом и футболистами – то есть непосредственно влияет на процессы игры. Если высшие чины выполняют прежде финансово-административные функции, то от решения Салихамиджича частично зависит то, какой вектор выберет команда.

Сначала следует признать, что в работе Хасана есть положительные моменты - например, находясь в должности с 2017 года, босинец оформил удачные приобретения. Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Бенжамен Павар, Лерой Сане и Джамал Мусиала помогли выиграть ряд престижных трофеев, среди которых кубок Лиги чемпионов.

В то же время не все так гладко, как кажется - вместе с успехами Салихамиджич допустил вопиющие ошибки, в результате которых "Бавария" находится там, где мы ее видим. В шаге от вылета из Лиги чемпионов.

Салихамиджич не ищет баланс между заинтересованными сторонами и не разрешает конфликты

У нас есть яркая иллюстрация с Нико Ковачем – хорват пришел не без содействия Салихамиджича, но стоило новоиспеченному коучу взяться за наведение порядков, как начались проблемы.

Нико требователен и даже деспотичен (недаром его в свое время прозвали вторым Феликсом Магатом), но именно благодаря контролю он достиг приемлемых успехов в "Айнтрахте" и "Монако". С другой стороны, такое поведение и методика не понравилось футболистам - на фоне Юппа Хайнкеса и особенно махнувшего рукой на тренировки Карло Анчелотти наставления Ковача казались сверхчеловеческими. Хотя здесь тоже есть нюанс – неужели "Бавария" не дотягивала до уровня франкфуртцев? Ответ риторический.

С тех пор пошли разговоры о "сливе", разделе раздевалки на группки и поиске "кротов", о наличии которых Нико рассказал на одной из пресс-конференций. Если говорить откровенно, то внутри клуба годами был пул нетронутых (условные Мануэль Нойер, Роберт Левандовский, Томас Мюллер и т.п.), который делал "погоду" - когда Нико попытался навязать ему кардинально отличные условия, то был брошен на произвол судьбы. Все из-за Салихамиджича.

Хасан никогда не приглушал потенциальные скандалы, потому что мыслил односторонне, буквально в пользу избранных. Не хотите Ковача? Окей. Нагельсманн пискнул против Нойера? Прекрасно, еще один пунктик для увольнения. Хамес Родригес недоволен количеством практики? Ничего страшного, все равно арендованный. В конце концов вы не замечали, с какой частотой из лагеря "Баварии" поступают разнообразные новости, свидетельствующие о печальной атмосфере? Вон недавно Садио Мане подрался с Лероем Сане, и это стало темой "номер один".

Вместо того, чтобы прекратить выносить сор из избы, иметь нейтральность и стержень, Салихамиджич сам побуждал к тому, чтобы информация приобретала огласку. Это не нормально.

Салихамиджич ссорился с Фликом и с легкостью отпустил лучшего тренера в новейшей истории

Немалое количество поклонников "роттен" готовы растоптать Салихамиджича только за то, что тот не просто позволил Хансу-Дитеру Флику уйти, но и способствовал расставанию со специалистом.

Всегда можно сказать, что Флик после выдающегося сезона 2019/20 искал новую мотивацию и понимал интерес со стороны Немецкого футбольного союза. Плюс, не упустить тот факт, что в январе 2021-го "Бавария" сенсационно попрощалась с национальным кубком (в серии пенальти дальше прошел скромный "Хольштайн Киль"). И если до этого позиции Ганси все равно считались мощными, то после проигранного четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ" Салихамиджич пошел в атаку.

Herr Salihamidzic, eine Frage: Wie geht es dem Triple? pic.twitter.com/l6wCyZFqjT — Erik ???????? SCHEISSDRECKS HOBBYTRUPPE SZN (@Zidanullneun) April 11, 2023

Здесь нужно понимать, что внутри клуба как раз назревали перемены - Карл-Хайнц Румменигге готовился сложить полномочия гендиректора, Оливер Кан собирался их подхватить, так что Флик стал предметом горячих споров. Румменигге настаивал на сохранении тренера, а вот Хайнер, Ули Хенесс и Хасан сомневались - мол, для расширения обоймы накануне были приглашены Лерой Сане, Буна Сарр, Эрик Максим Шупо-Мотинг и арендован Дуглас Коста.

Вопрос в том, что Флик почти не использовал последних, зато продемонстрировал недовольство продажей Тьяго Алькантары и настаивал на продлении контрактов с Давидом Алабой и Джеромом Боатенгом. И имел полное право требовать, ведь именно ему отчитываться за итоговые показатели - в конце концов Ханси упрекнул Салихамиджича: "Позвольте сказать так: я был здесь главным полтора года. В прошлом сезоне у нас была более качественная команда, это все знают".

Хасан парировал: во всем виноват коронавирус и спровоцированные им убытки. Закулисье нарастающего конфликта приоткрыл Хамит Алтынтоп: "Хасан сыграл огромную роль в спортивном успехе, он дошел до директората. Я думаю, что "Бавария", скорее всего, будет держаться за него, чем за тренера. Сейчас кто-то должен сказать: ребята, отбросьте свое эго. Вы должны его унять».

Фактически это выглядело как призыв, адресованный Флику: опуститься на землю. И что вы думаете – правление действительно, хоть и сначала завуалированно, стало на сторону Хасана. Несмотря на его токсичность, что Кан, что Хайнер выразили поддержку - иначе не могло быть, поскольку Салихамиджич был частью "новой, поструммениггевской (назовем это так) "Баварии".

"Бавария едина и решительно выступает против вражды по отношению к Хасану Салихамиджичу. Объективная критика, конечно, всегда допустима. Однако мы решительно осуждаем личные нападки. У каждой монеты есть две стороны. Все мы были довольны блестящими выступлениями команды и хорошим футболом на протяжении последних 18 месяцев. мы понимаем, что тренер хотел бы иметь команду из 30 лучших звезд. Но у нас есть коронавирус, с которым нам приходится считаться", - пояснил Хайнер. Это, возможно, и рациональная мысль, но она нисколько не апеллировала Флику, надеявшегося оставить своих людей, на которых мог полагаться.

Нико Ковач прошел через подобное и также дал комментарий: "Здесь, в "Монако", Пол Митчелл (спортивный директор), скаутский отдел и я тесно привлечены ко всем планам. Мы обсуждаем все. Я думаю, это нужно в каждом клубе. Мы все знаем, как дела обстоят в Мюнхене - там все с точностью до наоборот".

A quick recap of a big few minutes for @FCBayernEN earlier this afternoon ⏳



13.04: Sporting director Hasan Salihamidžić confirms that Frankfurt boss Niko Kovac will take over as manager from July 1st, signing a three-year contract ✍ pic.twitter.com/eHdFcw1seE — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 13, 2018

Ассистировавший Флику Мирослав Клозе уже после не скрывал разочарования: "Что действительно меня заставляло думать о своем будущем, то это то, как люди в "Баварии" общаются. Вы должны уважать друг друга, даже если не всегда согласны".

Хорошо, допустим, что Флик, Ковач и Клозе пристрастны. А что скажете на счет Германна Герланда - уважаемый дядюшка посвятил клубу четверть века, трудился бок о бок Юппом Хайнкесом, Луи ван Галем и Карло Анчелотти, приложил руку к развитию молодежки: "Бывает так, что два человека не могут найти общий язык. У меня были проблемы с Хасаном по поводу молодежного кампуса. Я принимал решение, а потом видел, что все идет не так. Там было больше разговоров, чем конкретики". И каков эффект? Герланд тоже утратил должность.

У Салихамиджича нет стратегии

Недавнее увольнение Нагельсманна вызвало настоящий шок. Зачем?.. По правде, к Юлиану были претензии, но Салихамиджич даже в прощании с ним выставил себя некомпетентным.

В текущем сезоне мюнхенцы несколько затормозили в Бундеслиге, однако в целом контролировали ситуацию. Здесь нужно еще учесть, что у команды наконец-то появился достойный конкурент в виде "Боруссии" Дортмунд, да и сама она не имела должной мотивации, чтобы выкладываться в борьбе за "салатницу" прямо сейчас. В футболе такое бывает – внутреннее соперничество банально "приелось", зато можно полностью переориентироваться на другие, более актуальные турниры.

Если бы "роттен" ужасно выступили в Лиге чемпионов – это одна вещь. Но ведь коллектив издал феноменальную дистанцию - 8 побед подряд, в 7 из которых не было пропущено ни одного мяча. Разве это не свидетельствовало о ментальном и функциональном "здоровье" игроков?

Как в дальнейшем выяснилось, "Бавария" без особого труда может активизироваться и достичь нужного результата на всех фронтах - иначе "шмели" Эдина Терзича в очном противостоянии не уступили бы 2:4. Выходит интересная логика – Нагельсманна не убрали после "Вильярреала", где он не справился с Унаи Эмери по всем статьям, но выставили за порог, когда немцы высоко котировались против "Манчестер Сити". Очевидно, Салихамиджич не слышал об афоризме "лошадей на переправе не меняют".

Более того, Юлиан очень дорого обошелся - в 2021-м "рекордмастер" заплатил "Лейпцигу" 25 миллионов евро (рекордная сумма за коуча в истории), предложил пятилетний контракт и теперь должен еще 27 миллионов неустойки (а по другой информации - чуть ли не 50). Причем Томас Тухель имеет на руках договор продолжительностью в 2,5 года – это недоверие или опасение снова обжечься?

У Тухеля есть ореол антикризисного менеджера - сразу вспоминается, как он возглавил "Челси" и завоевал кубок Лиги чемпионов. Но разница между лондонцами и мюнхенцами фундаментальна: Фрэнк Лэмпард, будучи плохим тактиком, не мог настроить соответствующие процессы, так сказать, "запустить" команду. В отличие от предшественника Томас поставил игру, имел свой почерк, так что дела пошли вверх.

Нуждалась ли "Бавария" именно в таком вмешательстве? Маловероятно. Тухель известен тяжелым характером и согласился на авантюру: ему необходимо навести порядок прежде всего у изголовья подопечных, с чем Нагельсманн как-то давал порядок (как ни крути, скандалы вроде Мане-Сане не выплывали на широкий круг). Пока все эти беспорядки продолжаются, клуб теряет не только драгоценное время, но и возможность соревноваться за награды - уже произошел вылет из кубка Германии, а Лига чемпионов висит на волоске.

Как видим, политика Салихамиджича больше вредит, чем дает положительные дивиденды. Безусловно, боснийцу удалось привести на "Альянц Арену" ряд квалифицированных исполнителей, впрочем, его отношения с окружающими, имеющими противоположную точку зрения, обречены на провал. Твердолобость привела к потере Флика, не раз всколыхнула раздевалку и прямо повлияла на погоню за трофеями.