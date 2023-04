Бавария закономерно в шаге от провала в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган

0:3, зафиксированные на "Этихад Стедиум", подсветили проблемы "Баварии". В таких случаях всегда говорят, что за результат отвечает тренер, но целесообразно ли критиковать Томаса Тухеля? Специалист провел меньше матчей, чем есть пальцев на руках – каким бы ни был его статус, каждому нужно время для адаптации.

Так кто же тогда виноват? Руководство мюнхенцев не любит медийность – Герберт Хайнер и Оливер Кан редко выходят на люди, а если и что-то комментируют, то очень сдержанно. Поэтому под нашим прицелом Хасан Салихамиджич – третий по важности человек в клубе, чья роль наиболее понятна для широких масс.

Спортивный директор обеспечивает комплектацию состава, взаимодействие между персоналом и футболистами – то есть непосредственно влияет на процессы игры. Если высшие чины выполняют прежде финансово-административные функции, то от решения Салихамиджича частично зависит то, какой вектор выберет команда.

Сначала следует признать, что в работе Хасана есть положительные моменты - например, находясь в должности с 2017 года, босинец оформил удачные приобретения. Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Бенжамен Павар, Лерой Сане и Джамал Мусиала помогли выиграть ряд престижных трофеев, среди которых кубок Лиги чемпионов.

В то же время не все так гладко, как кажется - вместе с успехами Салихамиджич допустил вопиющие ошибки, в результате которых "Бавария" находится там, где мы ее видим. В шаге от вылета из Лиги чемпионов.

У нас есть яркая иллюстрация с Нико Ковачем – хорват пришел не без содействия Салихамиджича, но стоило новоиспеченному коучу взяться за наведение порядков, как начались проблемы.

Нико требователен и даже деспотичен (недаром его в свое время прозвали вторым Феликсом Магатом), но именно благодаря контролю он достиг приемлемых успехов в "Айнтрахте" и "Монако". С другой стороны, такое поведение и методика не понравилось футболистам - на фоне Юппа Хайнкеса и особенно махнувшего рукой на тренировки Карло Анчелотти наставления Ковача казались сверхчеловеческими. Хотя здесь тоже есть нюанс – неужели "Бавария" не дотягивала до уровня франкфуртцев? Ответ риторический.

С тех пор пошли разговоры о "сливе", разделе раздевалки на группки и поиске "кротов", о наличии которых Нико рассказал на одной из пресс-конференций. Если говорить откровенно, то внутри клуба годами был пул нетронутых (условные Мануэль Нойер, Роберт Левандовский, Томас Мюллер и т.п.), который делал "погоду" - когда Нико попытался навязать ему кардинально отличные условия, то был брошен на произвол судьбы. Все из-за Салихамиджича.

Хасан никогда не приглушал потенциальные скандалы, потому что мыслил односторонне, буквально в пользу избранных. Не хотите Ковача? Окей. Нагельсманн пискнул против Нойера? Прекрасно, еще один пунктик для увольнения. Хамес Родригес недоволен количеством практики? Ничего страшного, все равно арендованный. В конце концов вы не замечали, с какой частотой из лагеря "Баварии" поступают разнообразные новости, свидетельствующие о печальной атмосфере? Вон недавно Садио Мане подрался с Лероем Сане, и это стало темой "номер один".

Вместо того, чтобы прекратить выносить сор из избы, иметь нейтральность и стержень, Салихамиджич сам побуждал к тому, чтобы информация приобретала огласку. Это не нормально.

Немалое количество поклонников "роттен" готовы растоптать Салихамиджича только за то, что тот не просто позволил Хансу-Дитеру Флику уйти, но и способствовал расставанию со специалистом.

Всегда можно сказать, что Флик после выдающегося сезона 2019/20 искал новую мотивацию и понимал интерес со стороны Немецкого футбольного союза. Плюс, не упустить тот факт, что в январе 2021-го "Бавария" сенсационно попрощалась с национальным кубком (в серии пенальти дальше прошел скромный "Хольштайн Киль"). И если до этого позиции Ганси все равно считались мощными, то после проигранного четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ" Салихамиджич пошел в атаку.

Здесь нужно понимать, что внутри клуба как раз назревали перемены - Карл-Хайнц Румменигге готовился сложить полномочия гендиректора, Оливер Кан собирался их подхватить, так что Флик стал предметом горячих споров. Румменигге настаивал на сохранении тренера, а вот Хайнер, Ули Хенесс и Хасан сомневались - мол, для расширения обоймы накануне были приглашены Лерой Сане, Буна Сарр, Эрик Максим Шупо-Мотинг и арендован Дуглас Коста.

Вопрос в том, что Флик почти не использовал последних, зато продемонстрировал недовольство продажей Тьяго Алькантары и настаивал на продлении контрактов с Давидом Алабой и Джеромом Боатенгом. И имел полное право требовать, ведь именно ему отчитываться за итоговые показатели - в конце концов Ханси упрекнул Салихамиджича: "Позвольте сказать так: я был здесь главным полтора года. В прошлом сезоне у нас была более качественная команда, это все знают".

Хасан парировал: во всем виноват коронавирус и спровоцированные им убытки. Закулисье нарастающего конфликта приоткрыл Хамит Алтынтоп: "Хасан сыграл огромную роль в спортивном успехе, он дошел до директората. Я думаю, что "Бавария", скорее всего, будет держаться за него, чем за тренера. Сейчас кто-то должен сказать: ребята, отбросьте свое эго. Вы должны его унять».

Фактически это выглядело как призыв, адресованный Флику: опуститься на землю. И что вы думаете – правление действительно, хоть и сначала завуалированно, стало на сторону Хасана. Несмотря на его токсичность, что Кан, что Хайнер выразили поддержку - иначе не могло быть, поскольку Салихамиджич был частью "новой, поструммениггевской (назовем это так) "Баварии".

"Бавария едина и решительно выступает против вражды по отношению к Хасану Салихамиджичу. Объективная критика, конечно, всегда допустима. Однако мы решительно осуждаем личные нападки. У каждой монеты есть две стороны. Все мы были довольны блестящими выступлениями команды и хорошим футболом на протяжении последних 18 месяцев. мы понимаем, что тренер хотел бы иметь команду из 30 лучших звезд. Но у нас есть коронавирус, с которым нам приходится считаться", - пояснил Хайнер. Это, возможно, и рациональная мысль, но она нисколько не апеллировала Флику, надеявшегося оставить своих людей, на которых мог полагаться.

Нико Ковач прошел через подобное и также дал комментарий: "Здесь, в "Монако", Пол Митчелл (спортивный директор), скаутский отдел и я тесно привлечены ко всем планам. Мы обсуждаем все. Я думаю, это нужно в каждом клубе. Мы все знаем, как дела обстоят в Мюнхене - там все с точностью до наоборот".

A quick recap of a big few minutes for @FCBayernEN earlier this afternoon ⏳



13.04: Sporting director Hasan Salihamidžić confirms that Frankfurt boss Niko Kovac will take over as manager from July 1st, signing a three-year contract ✍ pic.twitter.com/eHdFcw1seE