Садио Мане хочет остаться в Баварии. Агенты не ищут ему новую команду

Нападающий "Баварии" Садио Мане не хочет покидать команду. Сенегалец хочет доказать свою состоятельность, а его агенты не ищут игроку новый клуб.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что несмотря на то, что Томас Тухель публично поддерживает Садио, он не видит с футболистом дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что после того как Мане ударил Сане в раздевалке после проигранного матча с "Сити" (0:3) в "Баварии" раздумывали над продажей футболиста. Впоследствии клуб оштрафовал нападающего на 500 тысяч фунтов.

За несколько недель до инцидента с Сане, Мане поосорился в раздевалке с бывшим главным тренером Юлианом Нагельсманном. Сенегалец накричал на менеджера и в итоге получил место в стартовом составе на следующий поединок.