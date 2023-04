Садио Мане хочет остаться в Баварии. Агенты не ищут ему новую команду

Нападающий "Баварии" Садио Мане не хочет покидать команду. Сенегалец хочет доказать свою состоятельность, а его агенты не ищут игроку новый клуб.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что несмотря на то, что Томас Тухель публично поддерживает Садио, он не видит с футболистом дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что после того как Мане ударил Сане в раздевалке после проигранного матча с "Сити" (0:3) в "Баварии" раздумывали над продажей футболиста. Впоследствии клуб оштрафовал нападающего на 500 тысяч фунтов.

За несколько недель до инцидента с Сане, Мане поосорился в раздевалке с бывшим главным тренером Юлианом Нагельсманном. Сенегалец накричал на менеджера и в итоге получил место в стартовом составе на следующий поединок.

Sadio Mané wants to stay at FC Bayern and is determined to prove himself at the club. His management is not looking for potential destinations. Although Thomas Tuchel supports him publicly, the coach is not planning with Mané for the future [@Plettigoal, @SkySportNews] pic.twitter.com/SJAv7kY12Q