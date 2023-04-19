Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария оштрафовала Мане на рекордную сумму в истории клуба
По условиям контракта штраф мог быть больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поведение Садио Мане не осталось безнаказанным. Руководство "Баварии" приняло решение оштрафовать нападающего за удар в лицо своего партнера по команде Лероя Сане.
Как сообщает Bild, сенегальский форвард должен выплатить клубу 350 тысяч евро. Это самый крупный штраф в истории немецкого клуба. Отмечается, что по условиям контракта "Бавария" могла наказать Мане на 2 млн евро, его месячную зарплату. Однако боссы мюнхенцев решили не применять еще более строгие меры.
Добавим, что помимо штрафа, он был отстранен на одну игру.
Напомним, конфликт произошел после окончания первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3). Игроки поссорились прямо по ходу встречи, а затем продолжили разговор на повышенных тонах в раздевалке. В результате Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу.
Популярное сейчас
- Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов
- "Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба
- Сконцентрировались на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 18 апреля
- Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 16:27 Зарубежные Тухель о конфликте Сане и Мане: Конфликт улажен. Я первый, кто будет защищать Садио
- 15:18 Зарубежные Сити и Реал дают мастер-классы перед очной битвой в полуфинале. Обзор первых матчей ¼ ЛЧ
- 23:31 Зарубежные Бавария оштрафовала Мане на 500 тысяч евро за драку с Сане. В клубе готовы расстаться с сенегальцем