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Бавария оштрафовала Мане на рекордную сумму в истории клуба

Германия
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По условиям контракта штраф мог быть больше

Бавария оштрафовала Мане на рекордную сумму в истории клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поведение Садио Мане не осталось безнаказанным. Руководство "Баварии" приняло решение оштрафовать нападающего за удар в лицо своего партнера по команде Лероя Сане.

Как сообщает Bild, сенегальский форвард должен выплатить клубу 350 тысяч евро. Это самый крупный штраф в истории немецкого клуба. Отмечается, что по условиям контракта "Бавария" могла наказать Мане на 2 млн евро, его месячную зарплату. Однако боссы мюнхенцев решили не применять еще более строгие меры.

Добавим, что помимо штрафа, он был отстранен на одну игру.

Напомним, конфликт произошел после окончания первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:3). Игроки поссорились прямо по ходу встречи, а затем продолжили разговор на повышенных тонах в раздевалке. В результате Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане Лерой Сане
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Источник:
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