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В сети появилась третья форма Баварии на сезон-2023/2024. Комплект будет повторять футболку из 2001-го

Германия
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Adidas продолжает обновлять старые джерси

В сети появилась третья форма Баварии на сезон-2023/2024. Комплект будет повторять футболку из 2001-го

Фото: @Footy_Headlines

Новина українською

В сети опубликовали третью форму "Баварии" на сезон-2023/2024. Adidas буквально повторил дизайн джерси сезона-2000/01.

В том сезоне "Бавария" победила в Лиге чемпионов.

Единственное отличие новой формы – цвет. Осносной оттенок футболки стал немного темнее.

Отмечается, что скорее всего форма будет основной для Лиги чемпионов и, возможно, Кубка Германии даже для домашних матчей.

Ожидаемая дата релиза – август/сентябрь 2023-го.

"Бавария" идет в Бундеслиге на 1-м месте с 59-ю очками после 28 туров. Сегодня в 22:00 "мюнхенцы" сыграют за выход в полуфинал Лиги чемпионов против "Сити".

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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