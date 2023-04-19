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В сети появилась третья форма Баварии на сезон-2023/2024. Комплект будет повторять футболку из 2001-го
Adidas продолжает обновлять старые джерси
Фото: @Footy_Headlines
В сети опубликовали третью форму "Баварии" на сезон-2023/2024. Adidas буквально повторил дизайн джерси сезона-2000/01.
В том сезоне "Бавария" победила в Лиге чемпионов.
Единственное отличие новой формы – цвет. Осносной оттенок футболки стал немного темнее.
Отмечается, что скорее всего форма будет основной для Лиги чемпионов и, возможно, Кубка Германии даже для домашних матчей.
Ожидаемая дата релиза – август/сентябрь 2023-го.
"Бавария" идет в Бундеслиге на 1-м месте с 59-ю очками после 28 туров. Сегодня в 22:00 "мюнхенцы" сыграют за выход в полуфинал Лиги чемпионов против "Сити".
Bayern's 2023/24 third kit will "have the same colorway and nearly the same design as the 2000-01 UEFA Champions League-winning kit". The color of could be a bit darker than the one on the original shirt [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/wHEdyIfo7w— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 19, 2023
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