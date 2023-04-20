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Будущее Кана в Баварии под вопросом, после вылета из Лиги чемпионов

Германия
(1 голосов)

Результаты не впечатляют

Будущее Кана в Баварии под вопросом, после вылета из Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Будущее генерального директора "Баварии" Оливера Кана под вопросом после неудач в Лиге чемпионов. Одним из исходов может стать уход с поста.

"Бавария" вылетела из Лиги чемпионов 19-го апреля, уступив "Ман Сити" 4:1 по сумме двух матчей. Это произошло на фоне смены тренера: увольнения Юлиана Нагельсманна и приглашения Томаса Тухеля.

Руководство оправдывало увольнение тем, что клубу не нравился спортивный вектор развития команды.

Напомним, что после смены тренера клуб также вылетел из Кубка Германии от "Фрайбурга" (1:2).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан
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