Будущее Кана в Баварии под вопросом, после вылета из Лиги чемпионов

Будущее генерального директора "Баварии" Оливера Кана под вопросом после неудач в Лиге чемпионов. Одним из исходов может стать уход с поста.

"Бавария" вылетела из Лиги чемпионов 19-го апреля, уступив "Ман Сити" 4:1 по сумме двух матчей. Это произошло на фоне смены тренера: увольнения Юлиана Нагельсманна и приглашения Томаса Тухеля.

Руководство оправдывало увольнение тем, что клубу не нравился спортивный вектор развития команды.

Напомним, что после смены тренера клуб также вылетел из Кубка Германии от "Фрайбурга" (1:2).

There are discussions in the club about Oliver Kahn's future. Accordingly, even a premature end as CEO should not be ruled out