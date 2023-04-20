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Будущее Кана в Баварии под вопросом, после вылета из Лиги чемпионов
Результаты не впечатляют
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Будущее генерального директора "Баварии" Оливера Кана под вопросом после неудач в Лиге чемпионов. Одним из исходов может стать уход с поста.
"Бавария" вылетела из Лиги чемпионов 19-го апреля, уступив "Ман Сити" 4:1 по сумме двух матчей. Это произошло на фоне смены тренера: увольнения Юлиана Нагельсманна и приглашения Томаса Тухеля.
Руководство оправдывало увольнение тем, что клубу не нравился спортивный вектор развития команды.
Напомним, что после смены тренера клуб также вылетел из Кубка Германии от "Фрайбурга" (1:2).
There are discussions in the club about Oliver Kahn's future. Accordingly, even a premature end as CEO should not be ruled out— Christian Falk (@cfbayern) April 20, 2023
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