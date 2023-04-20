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Тухель о вылете из ЛЧ: Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния
Немецкий специалист не считает, что все так плохо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (1:4). Он уже участвует в планировании на следующий сезон.
Игры с "Ман Сити"
"Была разница в уверенности команд и в форме. Нас наказали за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния".
Планы "Баварии" на следующий сезон
"Мы все еще знакомимся друг с другом. Я участвую (в планировании) и выскажу свое мнение. Не думаю, что будут споры из-за этого. Но сначала мы должны добиться максимума от этого состава, прежде чем думать об усилении", – сказал тренер "Баварии".
"Баварии" осталось сыграть 8 туров до конца чемпионата Германии. "Мюнхенцы" опережают "Боруссию" Д на 2 очка. Из остальных соревнований "Бавария" вылетела.
Tuchel: "There was a difference in self-confidence and form. For the few chances we conceded in both matches, we were punished. I don’t think the scoreline reflects the tie."— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 19, 2023
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