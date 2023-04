Тухель о вылете из ЛЧ: Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (1:4). Он уже участвует в планировании на следующий сезон.

Игры с "Ман Сити"

Планы "Баварии" на следующий сезон

"Баварии" осталось сыграть 8 туров до конца чемпионата Германии. "Мюнхенцы" опережают "Боруссию" Д на 2 очка. Из остальных соревнований "Бавария" вылетела.

Tuchel: "There was a difference in self-confidence and form. For the few chances we conceded in both matches, we were punished. I don’t think the scoreline reflects the tie."