Тухель о вылете из ЛЧ: Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (1:4). Он уже участвует в планировании на следующий сезон.

Игры с "Ман Сити"

"Была разница в уверенности команд и в форме. Нас наказали за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния".

Планы "Баварии" на следующий сезон

"Мы все еще знакомимся друг с другом. Я участвую (в планировании) и выскажу свое мнение. Не думаю, что будут споры из-за этого. Но сначала мы должны добиться максимума от этого состава, прежде чем думать об усилении", – сказал тренер "Баварии".

"Баварии" осталось сыграть 8 туров до конца чемпионата Германии. "Мюнхенцы" опережают "Боруссию" Д на 2 очка. Из остальных соревнований "Бавария" вылетела.