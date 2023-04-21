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Выбыл из гонки. Нагельсманн больше не доступен для переговоров с Челси

Германия
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Немецкий коуч принял окончательное решение

Выбыл из гонки. Нагельсманн больше не доступен для переговоров с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Юлиан Нагельсманн принял решение не сражаться за пост нового главного тренера лондонского "Челси".

По информации журналиста, скорее всего, немецкий коуч принял окончательное решение – после нескольких раундов переговоров Нагельсманн больше не доступен.

Напомним, Юлиана считали главным кандидатом (из четырех) на пост наставника "пенсионеров". На данный момент в списке лондонцев остались Венсан Компани, Маурисио Почеттино и еще один кандидат, фамилия которого не называется.

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В статье: Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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