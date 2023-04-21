Выбыл из гонки. Нагельсманн больше не доступен для переговоров с Челси

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Юлиан Нагельсманн принял решение не сражаться за пост нового главного тренера лондонского "Челси".

По информации журналиста, скорее всего, немецкий коуч принял окончательное решение – после нескольких раундов переговоров Нагельсманн больше не доступен.

Напомним, Юлиана считали главным кандидатом (из четырех) на пост наставника "пенсионеров". На данный момент в списке лондонцев остались Венсан Компани, Маурисио Почеттино и еще один кандидат, фамилия которого не называется.