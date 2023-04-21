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Выбыл из гонки. Нагельсманн больше не доступен для переговоров с Челси
Немецкий коуч принял окончательное решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Юлиан Нагельсманн принял решение не сражаться за пост нового главного тренера лондонского "Челси".
По информации журналиста, скорее всего, немецкий коуч принял окончательное решение – после нескольких раундов переговоров Нагельсманн больше не доступен.
Напомним, Юлиана считали главным кандидатом (из четырех) на пост наставника "пенсионеров". На данный момент в списке лондонцев остались Венсан Компани, Маурисио Почеттино и еще один кандидат, фамилия которого не называется.
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