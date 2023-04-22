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Бавария теряет драгоценные очки. Обзор матча и видео голов

Германия
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Майнц - Бавария ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария теряет драгоценные очки. Обзор матча и видео голов

фото - Getty Images

Новина українською

"Бавария" потеряла драгоценные очки в матче с "Майнцом". Теперь подопечные Томаса Тухеля опустились на вторую строчку в таблице, отставая от дортмундской "Боруссии" на 1 очко. Второй тайм выдался не удачным для мюнхенцев, в котором они пропустили 3 мяча.

В первом тайме Мане забил гол после голевой засухи на 29 минуте, а во втором тайме "Майнц" сравнял счет на 65 минуте благодаря голу Ажорка. Голы Баррейро на 73 и Кариколя на 79 помочь одержать победу.

"Майнц" благодаря победе занимает 6 место в турнирной таблице и имеет на своем счету 45 очков.

Бундеслига. 29-й тур
22 апреля, Майнц, стадион "Опель Арена"
Майнц - Бавария 3:1
Голы: Ажорк 65, Баррейро 73, Кариколь 79 - Мане 29

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В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц Садио Мане
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