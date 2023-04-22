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Бавария теряет драгоценные очки. Обзор матча и видео голов
Майнц - Бавария ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
фото - Getty Images
"Бавария" потеряла драгоценные очки в матче с "Майнцом". Теперь подопечные Томаса Тухеля опустились на вторую строчку в таблице, отставая от дортмундской "Боруссии" на 1 очко. Второй тайм выдался не удачным для мюнхенцев, в котором они пропустили 3 мяча.
В первом тайме Мане забил гол после
"Майнц" благодаря победе занимает 6 место в турнирной таблице и имеет на своем счету 45 очков.
Бундеслига. 29-й тур
22 апреля, Майнц, стадион "Опель Арена"
Голы: Ажорк 65, Баррейро 73, Кариколь 79 - Мане 29
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