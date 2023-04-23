  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Функционер верит в нового тренера команды

Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения мюнхенцев в матче 29-го тура чемпионата Германии от «Майнца» (1:3)6

"Мы опробовали много разных вариантов с игроками, которые выходят в стартовом составе, и их позициями. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.

Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать всё возможное для того, чтобы футболисты двигались вперёд.

Я не боюсь критики. Я через многое прошёл в своей карьере и знаю, каково это – когда у тебя в "Баварии" дела идут не очень хорошо. Ответственность лежит на каждом из нас, нужно её принять. Несмотря на провал, мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне", - говорит Кан.

Напомним, дортмундская "Боруссия" в субботу, 22 апреля, дома разгромила "Айнтрахт" и вышла на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, обогнав "Баварию".

По теме
yellow-arrow
Тухель о поражении Майнцу: Я несу ответственность. Мы потеряли слишком много очков
yellow-arrow
Боруссия Д – Франкфурт. 4:0. Матч, который вывел Дортмунд в лидеры Бундеслиги – Видео
yellow-arrow
Битва за место под солнцем. Байер – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги 23.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Томас Тухель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде