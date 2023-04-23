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Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать
Функционер верит в нового тренера команды
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Гендиректор "Баварии" Оливер Кан поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения мюнхенцев в матче 29-го тура чемпионата Германии от «Майнца» (1:3)6
"Мы опробовали много разных вариантов с игроками, которые выходят в стартовом составе, и их позициями. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.
Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать всё возможное для того, чтобы футболисты двигались вперёд.
Я не боюсь критики. Я через многое прошёл в своей карьере и знаю, каково это – когда у тебя в "Баварии" дела идут не очень хорошо. Ответственность лежит на каждом из нас, нужно её принять. Несмотря на провал, мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне", - говорит Кан.
Напомним, дортмундская "Боруссия" в субботу, 22 апреля, дома разгромила "Айнтрахт" и вышла на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, обогнав "Баварию".
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