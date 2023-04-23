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Оливер Кан – о поражении Майнцу: Катастрофический второй тайм Баварии

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Команда недоработала как в защите, так и в атаке

Оливер Кан – о поражении Майнцу: Катастрофический второй тайм Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан поделился впечатлениями после поражения мюнхенцев "Майнцу" (1:3) в рамках 29-го тура Бундеслиги.

"Катастрофический второй тайм "Баварии"! Как команда хотела снова стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень тяжело стать чемпионами. Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на максимуме ради целей клуба.

То, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства. Но моя единственная цель – завершить сезон завоеванием чемпионского титула. А потом в новом сезоне снова идти в атаку!" - заявил Кан.

Напомним, за 5 туров до завершения чемпионата Германии "Бавария" идет второй и отстает от "Боруссии" Дортмунд на одно очко.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Бундеслига
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:36
Надіюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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