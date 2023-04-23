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Результаты не повлияют. У Тухеля иммунитет на увольнение из Баварии до конца сезона
Мюнхенцы сейчас в небольшом кризисе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" не будет увольнять Томаса Тухеля до конца этого сезона, несмотря на результаты. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Даже если мюнхенцы потеряют титул в Бундеслиге, решение руководства на счет наставника не изменится.
"Бавария" планирует вместе с Тухелем провести плодотворное сотрудничество во время следующего трансферного окна. Таким образом, они хотят перезапустить проект с сезона 22/23.
Приоритетом для клуба является покупка центрального нападающего.
Тухель присоединился к "Баварии" 25 марта этого года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
За семь матчей во главе мюнхенцев Тухель с командой вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В настоящее время "Бавария" идет второй в Бундеслиге за пять туров до финиша. Отрыв от первой "Боруссии" Д составляет одно очко.
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