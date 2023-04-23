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Результаты не повлияют. У Тухеля иммунитет на увольнение из Баварии до конца сезона

Германия
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(1 голосов)

Мюнхенцы сейчас в небольшом кризисе

Результаты не повлияют. У Тухеля иммунитет на увольнение из Баварии до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" не будет увольнять Томаса Тухеля до конца этого сезона, несмотря на результаты. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Даже если мюнхенцы потеряют титул в Бундеслиге, решение руководства на счет наставника не изменится.

"Бавария" планирует вместе с Тухелем провести плодотворное сотрудничество во время следующего трансферного окна. Таким образом, они хотят перезапустить проект с сезона 22/23.

Приоритетом для клуба является покупка центрального нападающего.

Тухель присоединился к "Баварии" 25 марта этого года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

За семь матчей во главе мюнхенцев Тухель с командой вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В настоящее время "Бавария" идет второй в Бундеслиге за пять туров до финиша. Отрыв от первой "Боруссии" Д составляет одно очко.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:35
Розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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