Результаты не повлияют. У Тухеля иммунитет на увольнение из Баварии до конца сезона

"Бавария" не будет увольнять Томаса Тухеля до конца этого сезона, несмотря на результаты. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Даже если мюнхенцы потеряют титул в Бундеслиге, решение руководства на счет наставника не изменится.

"Бавария" планирует вместе с Тухелем провести плодотворное сотрудничество во время следующего трансферного окна. Таким образом, они хотят перезапустить проект с сезона 22/23.

Приоритетом для клуба является покупка центрального нападающего.

Тухель присоединился к "Баварии" 25 марта этого года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

За семь матчей во главе мюнхенцев Тухель с командой вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В настоящее время "Бавария" идет второй в Бундеслиге за пять туров до финиша. Отрыв от первой "Боруссии" Д составляет одно очко.