Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрайбург – Шальке 4:0. Банда Штрайха продолжает погоню за ЛЧ
Фрайбург бросает вызов Униону и Лейпцигу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 29-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Шальке 4:0
Голы: Грегорич 7, 35, Хелер 52, Гинтер 82
Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Кейтель, Хефлер (Вагнер, 86) – Доан (Вайсхаупт, 73), Грифо (Чон, 80) – Грегорич (Петерсен, 73), Хелер (Рель, 79)
Шальке: Ферманн – Матричани (Айдын, 61), Йенц (Граймль, 46), Камински, Уронен (Ауэян, 61) – Крал, Латца – Караман, Дрекслер (Фрай, 46), Бюльтер (Саласар, 79) – Теродде
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оболонь возвращает лидерство, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги
- Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля
- Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн