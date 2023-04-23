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Фрайбург – Шальке 4:0. Банда Штрайха продолжает погоню за ЛЧ

Германия
(1 голосов)

Фрайбург бросает вызов Униону и Лейпцигу

Фрайбург – Шальке 4:0. Банда Штрайха продолжает погоню за ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Шальке 4:0

Голы: Грегорич 7, 35, Хелер 52, Гинтер 82

Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Кейтель, Хефлер (Вагнер, 86) – Доан (Вайсхаупт, 73), Грифо (Чон, 80) – Грегорич (Петерсен, 73), Хелер (Рель, 79)

Шальке: Ферманн – Матричани (Айдын, 61), Йенц (Граймль, 46), Камински, Уронен (Ауэян, 61) – Крал, Латца – Караман, Дрекслер (Фрай, 46), Бюльтер (Саласар, 79) – Теродде

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Фрайбург Михаэль Грегорич
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