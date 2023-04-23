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Байер – РБ Лейпциг 2:0. В лучших традициях Жозе Моуриньо
Леверкузен шокирует Лейпциг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 29-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – РБ Лейпциг 2:0
Голы: Гложек 40, Амири 86 (пен)
Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье (Фосу-Менса, 78) – Фримпонг, Андрих, Демирбай, Баккер – Диаби (Амири, 68), Гложек (Азмун, 68), Адли (Бельараби, 90+1)
РБ Лейпциг: Бласвих – Клостерманн (Лаймер, 72), Орбан, Гвардиол – Хальстенберг (Симакан, 60), Кампль (Нкунку, 46), Айдара (Форсберг, 81), Хенрикс – Собослаи, Вернер (Андре Силва, 81), Ольмо
Предупреждения: Инкапье 70, Хаби Алонсо 84, Амири 87, Андрих 89 – Собослаи 66, Симакан 70, Айдара 71, Лаймер 75
Удаление: Собослаи 85 (вторая жёлтая)
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