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Байер – РБ Лейпциг 2:0. В лучших традициях Жозе Моуриньо

Германия
(1 голосов)

Леверкузен шокирует Лейпциг

Байер – РБ Лейпциг 2:0. В лучших традициях Жозе Моуриньо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – РБ Лейпциг 2:0

Голы: Гложек 40, Амири 86 (пен)

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье (Фосу-Менса, 78) – Фримпонг, Андрих, Демирбай, Баккер – Диаби (Амири, 68), Гложек (Азмун, 68), Адли (Бельараби, 90+1)

РБ Лейпциг: Бласвих – Клостерманн (Лаймер, 72), Орбан, Гвардиол – Хальстенберг (Симакан, 60), Кампль (Нкунку, 46), Айдара (Форсберг, 81), Хенрикс – Собослаи, Вернер (Андре Силва, 81), Ольмо

Предупреждения: Инкапье 70, Хаби Алонсо 84, Амири 87, Андрих 89 – Собослаи 66, Симакан 70, Айдара 71, Лаймер 75

Удаление: Собослаи 85 (вторая жёлтая)

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В статье: Байер (Леверкузен) РБ Лейпциг
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