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Боруссия М – Унион 0:1. Берлин ждёт Лигу Чемпионов
Унион отрывается от Лейпцига на 4 очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 29-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – Унион 0:1
Гол: Беккер 60
Боруссия М: Омлин – Скалли (Лайнер, 69), Итакура, Эльведи, Бенсебайни (Нетц, 69) – Вайгль, Коне – Хофманн, Нойхаус (Нгуму, 69), Штиндль (Плеа, 69) – Тюрам (Фридрих, 87)
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни (Торсбю, 68), Хедира, Хаберер (Пантович, 79), Руссийон (Триммель, 86) – Беккер (Михель 79), Беренс (Сьебатшу, 68)
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