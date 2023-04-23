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Боруссия М – Унион 0:1. Берлин ждёт Лигу Чемпионов

Германия
(1 голосов)

Унион отрывается от Лейпцига на 4 очка

Боруссия М – Унион 0:1. Берлин ждёт Лигу Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Унион 0:1

Гол: Беккер 60

Боруссия М: Омлин – Скалли (Лайнер, 69), Итакура, Эльведи, Бенсебайни (Нетц, 69) – Вайгль, Коне – Хофманн, Нойхаус (Нгуму, 69), Штиндль (Плеа, 69) – Тюрам (Фридрих, 87)

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни (Торсбю, 68), Хедира, Хаберер (Пантович, 79), Руссийон (Триммель, 86) – Беккер (Михель 79), Беренс (Сьебатшу, 68)

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Унион (Берлин)
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