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Защитник Баварии пропустит остаток сезона из‑за травмы

Германия
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Альфонсо Дэвис травмировался в матче против "Майнца"

Защитник Баварии пропустит остаток сезона из‑за травмы

Фото: fcbayern.com

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Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму в субботнем матче Бундеслиги против "Майнца" (1:3). Канадский футболист покинул поле на 9-й минуте встречи.

После медицинского обследования стало известно, что у защитника растяжение мышц левого подколенного сухожилия. Мюнхенский клуб не назвал сроки восстановления. Однако, согласно информации Bild, Дэвис выбыл из строя примерно на шесть недель.

"Бавария" вылетела из Кубка Германии и плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате баварцы проведут последний поединок 27 мая - против "Кельна".

В текущем сезоне Альфонсо провел 38 матчей за "мюнхенцев" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 7 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
fcbayern.com

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