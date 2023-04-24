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Защитник Баварии пропустит остаток сезона из‑за травмы
Альфонсо Дэвис травмировался в матче против "Майнца"
Фото: fcbayern.com
Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму в субботнем матче Бундеслиги против "Майнца" (1:3). Канадский футболист покинул поле на 9-й минуте встречи.
После медицинского обследования стало известно, что у защитника растяжение мышц левого подколенного сухожилия. Мюнхенский клуб не назвал сроки восстановления. Однако, согласно информации Bild, Дэвис выбыл из строя примерно на шесть недель.
"Бавария" вылетела из Кубка Германии и плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате баварцы проведут последний поединок 27 мая - против "Кельна".
В текущем сезоне Альфонсо провел 38 матчей за "мюнхенцев" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 7 результативных передач.
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