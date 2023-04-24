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Бавария точно расстанется с одним защитником в конце сезона
Не понадобился
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" точно расстанется с Дэйли Блиндом в конце сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Он пришел в клуб в январе.
"Мюнхенцы" не будут продлевать контракт с нидерландским защитником. В последний раз Блинд выходил на поле за "Баварию" 11-го марта.
Напомним, что Блинд ушел из "Аякса" ради "Баварии". Игрок расторг контракт с клубом из амстердама и бесплатно пришел в "Мюнхен".
Агенты игрока уже ищут ему новый клуб. Сообщается, что у защитника есть несколько вариантов.
Всего 33-летний фуллбек провел за "Мюнхен" 5 матчей и не отличился результативными действиями.
News #Blind: He will leave Bayern in summer. It’s 100 % decided. The club won’t extend his contract. His agents are already sounding out the market. Player has several options. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/CIVVGDqHQG— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 24, 2023
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