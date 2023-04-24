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Бавария точно расстанется с одним защитником в конце сезона

Германия
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Бавария точно расстанется с одним защитником в конце сезона

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" точно расстанется с Дэйли Блиндом в конце сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Он пришел в клуб в январе.

"Мюнхенцы" не будут продлевать контракт с нидерландским защитником. В последний раз Блинд выходил на поле за "Баварию" 11-го марта.

Напомним, что Блинд ушел из "Аякса" ради "Баварии". Игрок расторг контракт с клубом из амстердама и бесплатно пришел в "Мюнхен".

Агенты игрока уже ищут ему новый клуб. Сообщается, что у защитника есть несколько вариантов.

Всего 33-летний фуллбек провел за "Мюнхен" 5 матчей и не отличился результативными действиями.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Дэйли Блинд
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