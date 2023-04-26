Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария хочет включить своего нападающего в сделку по Осимхену
В Неаполе хотят слишком много
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает возможность обмена Садио Мане на форварда "Наполи" Виктора Осимхена с доплатой. Итальянская сторона хочет за 24-летнего нигерийского страйкера 150 миллионов евро.
Сам нападающий не против перехода в Греманию и заигрывает с "Баварией". Сообщалось, что агенты игрока уже вели переговоры о контракте футболиста.
В "Баварии" предложили включить в сделку Садио, чтобы снизить цену на форварда "Наполи". Журналисты считают, что такой исход маловероятен, так как "неаполитанцы" не потянут зарплату Мане.
В клубе имеют альтернативу – форварда "Аталанты" Расмуса Хейлунда.
В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 32 матча, забіл 26 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 100 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- "Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко
- Сделали акцент на артиллерию, боевые машины и автомобильную технику. Генштаб – о потерях РФ за 25.04
- Майнц – Бавария 3:1. Провал по всем фронтам
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО