Бавария хочет включить своего нападающего в сделку по Осимхену

"Бавария" рассматривает возможность обмена Садио Мане на форварда "Наполи" Виктора Осимхена с доплатой. Итальянская сторона хочет за 24-летнего нигерийского страйкера 150 миллионов евро.

Сам нападающий не против перехода в Греманию и заигрывает с "Баварией". Сообщалось, что агенты игрока уже вели переговоры о контракте футболиста.

В "Баварии" предложили включить в сделку Садио, чтобы снизить цену на форварда "Наполи". Журналисты считают, что такой исход маловероятен, так как "неаполитанцы" не потянут зарплату Мане.

В клубе имеют альтернативу – форварда "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 32 матча, забіл 26 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 100 миллионов евро.