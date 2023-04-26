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Тухель планирует два топовых трансфера в Баварию следующим летом
Есть среди кого выбирать
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассчитывает, что клуб сделает два топових трансфера будущим летом. Менеджер хочет "девятку" и "шестерку".
На роль страйкера рассматриваются Харри Кейн, Виктор Осимхен и Коло Муани.
В полузащите тренер видит твердую и агрессивную "шестерку". Специалисту нравится Матео Ковачич.
"Бавария" с тухелем сыграла 7 поединков, трижды уступила и два раза сыграла вничью. Сообщалось, что "мюнхен" будет плотно сотрудничать с Тухелем при формировании состава.
???? Thomas Tuchel has two top transfer priorities at Bayern Munich:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2023
• A No. 9️⃣ - Kane, Osimhen and Kolo-Muani are targets.
• A No. 6️⃣, solid and aggressive in front of the defence, at the level to play for Bayern - Kovačić is highly appreciated.
(Source: BILD) pic.twitter.com/fCWSDme8Pu
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