Тухель планирует два топовых трансфера в Баварию следующим летом

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассчитывает, что клуб сделает два топових трансфера будущим летом. Менеджер хочет "девятку" и "шестерку".

На роль страйкера рассматриваются Харри Кейн, Виктор Осимхен и Коло Муани.

В полузащите тренер видит твердую и агрессивную "шестерку". Специалисту нравится Матео Ковачич.

"Бавария" с тухелем сыграла 7 поединков, трижды уступила и два раза сыграла вничью. Сообщалось, что "мюнхен" будет плотно сотрудничать с Тухелем при формировании состава.

???? Thomas Tuchel has two top transfer priorities at Bayern Munich:



• A No. 9️⃣ - Kane, Osimhen and Kolo-Muani are targets.



• A No. 6️⃣, solid and aggressive in front of the defence, at the level to play for Bayern - Kovačić is highly appreciated.



(Source: BILD) pic.twitter.com/fCWSDme8Pu