  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель планирует два топовых трансфера в Баварию следующим летом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель планирует два топовых трансфера в Баварию следующим летом

Германия
(1 голосов)

Есть среди кого выбирать

Тухель планирует два топовых трансфера в Баварию следующим летом

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассчитывает, что клуб сделает два топових трансфера будущим летом. Менеджер хочет "девятку" и "шестерку".

На роль страйкера рассматриваются Харри Кейн, Виктор Осимхен и Коло Муани.

В полузащите тренер видит твердую и агрессивную "шестерку". Специалисту нравится Матео Ковачич.

"Бавария" с тухелем сыграла 7 поединков, трижды уступила и два раза сыграла вничью. Сообщалось, что "мюнхен" будет плотно сотрудничать с Тухелем при формировании состава.

По теме
yellow-arrow
Бавария хочет включить своего нападающего в сделку по Осимхену
yellow-arrow
Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде