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Вратарь Кельна покинет команду - он находился в структуре клуба более 20 лет

Германия
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Тимо Хорн хочет получать больше игровой практики

Вратарь Кельна покинет команду - он находился в структуре клуба более 20 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Кельна" Тимо Хорн покинет команду в конце сезона в связи с истечением контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Он хочет получать больше игровой практики и поэтому решил сменить клуб.

"Каждый может представить, что мне было тяжело принять это решение. Я был фанатом "Кельна" с тех пор, как начал играть в футбол. Я дебютировал в этой команде и всегда занимал место в воротах. Все изменилось после моей травмы в прошлом сезоне.

Конкуренция - это часть футбола, роль второго номера была для меня новой - тем не менее я всегда выкладывался, принимал ситуацию. Но я стремлюсь к тому, чтобы играть каждую неделю, поэтому летом я решил найти новый вызов", — сказал Хорн.

Хорн является воспитанником академии "Кельна", в которую попал в 2002 году. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2012 году, когда "козлы" выступали во Второй Бундеслиге. Всего за главную команду 29-летний кипер провел 329 матчей, пропустил 449 мячей и еще 91 раз отстоял на ноль.

В текущем сезоне он принял участие в одной игре - в первом раунде Кубка Германии с "Ян Регенсбургом".

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В статье: Кёльн Тимо Хорн
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Источник:
fc.de

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