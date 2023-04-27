Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Кельна покинет команду - он находился в структуре клуба более 20 лет
Тимо Хорн хочет получать больше игровой практики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Кельна" Тимо Хорн покинет команду в конце сезона в связи с истечением контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Он хочет получать больше игровой практики и поэтому решил сменить клуб.
"Каждый может представить, что мне было тяжело принять это решение. Я был фанатом "Кельна" с тех пор, как начал играть в футбол. Я дебютировал в этой команде и всегда занимал место в воротах. Все изменилось после моей травмы в прошлом сезоне.
Конкуренция - это часть футбола, роль второго номера была для меня новой - тем не менее я всегда выкладывался, принимал ситуацию. Но я стремлюсь к тому, чтобы играть каждую неделю, поэтому летом я решил найти новый вызов", — сказал Хорн.
Хорн является воспитанником академии "Кельна", в которую попал в 2002 году. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2012 году, когда "козлы" выступали во Второй Бундеслиге. Всего за главную команду 29-летний кипер провел 329 матчей, пропустил 449 мячей и еще 91 раз отстоял на ноль.
В текущем сезоне он принял участие в одной игре - в первом раунде Кубка Германии с "Ян Регенсбургом".
Популярное сейчас
- Известная украинская рок-группа объявила о концерте в Крыму
- Зинченко провел на поле весь матч против Ман Сити – у него 68 касаний мяча
- Чемпионский матч АПЛ, очередной финал Интера и будущий тренер Челси. Главные новости 26 апреля
- Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО