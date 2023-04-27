Тухель со злости пытался сломать стойку для обводки. Ему не понравились действия игроков Баварии на тренировке

Журналисты Bild засняли как Томас Тухель пытается сломать стойку для обводки после действий игроков "Баварии" на тренировке. У немецкого специалиста вышло только надломить инвентарь.

Игроки занимались на малом ромбовидном поле, когда Тухель сделал замечание по поводу атакующих действий. Томас повторил замечание и после того, как ошибка повторилась, вышел из себя и попытался сломать стойку для обводки через колено.

За тренировкой наблюдал Олвер Кан. Сообщается, что он также был недоволен действиями игроков на тренировке и ушел в офис, после того как Тухель вышел из себя.

Томас возглавил "Баварию" 25-го марта. При нем команда провела 7 матчей и победила всего 2 раза. Поражений – три.