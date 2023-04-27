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Тухель со злости пытался сломать стойку для обводки. Ему не понравились действия игроков Баварии на тренировке
Нервы немца не выдерживают
Фото: twitter.com/FCBayern
Журналисты Bild засняли как Томас Тухель пытается сломать стойку для обводки после действий игроков "Баварии" на тренировке. У немецкого специалиста вышло только надломить инвентарь.
Игроки занимались на малом ромбовидном поле, когда Тухель сделал замечание по поводу атакующих действий. Томас повторил замечание и после того, как ошибка повторилась, вышел из себя и попытался сломать стойку для обводки через колено.
За тренировкой наблюдал Олвер Кан. Сообщается, что он также был недоволен действиями игроков на тренировке и ушел в офис, после того как Тухель вышел из себя.
Томас возглавил "Баварию" 25-го марта. При нем команда провела 7 матчей и победила всего 2 раза. Поражений – три.
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