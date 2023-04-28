Тухель считает, что борьба за чемпионство в Германии не безнадежна: Бавария может прибавить

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель считает, что "Бавария" ещё может стать чемпионом. За 5 туров до конца "Боруссия" Дортмунд опережает "мюнхенцев" на 1 очко.

"Герта" – довольно непредсказуемый соперник сейчас, ведь там сменился тренер. Нам нужно снизить уровень ожиданий и не ждать слишком многого от себя слишком быстро. Нужно двигаться постепенно и в итоге добиться победы. Но результат необходим. Смысла в разговорах о нашем месте в таблице на данный момент нет.

Мы очень честны. Мы в последнюю очередь пытаемся спрятать что-то под ковром. Мы потеряли пять очков в двух последних матчах", – приводит слова Тухеля ESPN.

"Не знаю, буду ли я смотреть матч "Боруссии" с "Бохумом". Нам это ничего не даст. Наша ситуация очень понятна. Мы должны набрать 15 очков. Сейчас нужно думать только о себе", – сказал Тухель.

"Дортмунд" сыграет сегодня в 21:30 с "Бохумом", который занимает 15-е место в Бундеслиге. "Баварии" же придется сыграть 30-го апреля с "Гертой", которая идет на последнем месте в чемпионате Германии.