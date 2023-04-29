Забить 12 голов и не стать чемпионами. К годовщине крупнейшей победы в истории Бундеслиги

Перед заключительным туром сезона-1977/78 у дуэта лидеров первенства, "Кельна" и "Боруссии" из Менхенгладбаха, было одинаковое количество очков – по 45. Но по разнице забитых и пропущенных мячей (основной дополнительный показатель) "козлы" заметно опережали конкурентов: у них было +40, а у гладбахцев лишь +30. Журналисты и эксперты единогласно отдавали предпочтение в чемпионской гонке "Кельну", которому в последний игровой день предстояло гостить в Гамбурге у досрочно распрощавшегося с Бундеслигой "Санкт-Паули". В то время, как "жеребят" ждало Borussen-дерби, причем, тезок из Дортмунда они вынуждены были принимать на "Рейнштадионе" в Дюссельдорфе, поскольку домашняя арена "черно-бело-зеленых" находилась на реконструкции.

Гладбахцы на тот момент являлись действующими чемпионами Германии трех предыдущих сезонов и финалистами Кубка европейских чемпионов-1976/77. Но, чтобы продлить свою гегемонию в Бундеслиге еще на год, команда Удо Латтека должна была сотворить невозможное. А именно: даже при минимальной победе "Кельна" над "Санкт-Паули" (вариант, что обреченный на вылет гамбургский клуб способен отобрать очки у главного претендента на чемпионство, даже не рассматривался), обыграть Дортмунд с таким счетом, о существовании которого в чемпионате Германии прежде и не слыхали. Кстати, в матче первого круга на поле "шмелей" соперники сыграли вничью 3:3. Причем, чемпионы ушли от поражения лишь за две минуты до финального свистка.

Однако на финише сезона дортмундцы, в отличие от своих тезок, были лишены какой-либо турнирной мотивации. Тремя турами ранее "черно-желтые" гарантировали себе сохранение прописки в Бундеслиге – ни на что большее команда, лишь два года назад вернувшаяся в элитный дивизион, тогда не претендовала. А потому наставник "шмелей" Отто Рехагель решил дать шанс проявить себя второму вратарю команды Питеру Эндрулату, для которого это была всего лишь шестая игра за "Боруссию". Утром в день матча молодому голкиперу сообщили, что контракт с ним не будет продлен, и предстоящий поединок может стать для него чем-то вроде резюме будущему работодателю. Не срослось...

Уже на 1-й минуте после навеса с левого фланга звездный форвард "Гладбаха" Юпп Хайнкес, для которого это была последняя игра в карьере, открыл счет, головой забросив мяч за шиворот вратарю. Через 11 минут все тот же Хайнкес поборолся в штрафной площади соперников и пробил в ближний угол, а Эндрулат завалился в противоположную сторону. После следующей атаки "жеребят" на табло горела уже "троечка": к голу привели простой заброс на голову Карстена Нильсена и неудачная игра на выходе Эндрулата. Номинальные хозяева не сбавляли обороты, и на перерыв команды ушли при счете 6:0.

Спустившись в раздевалку, игроки "Гладбаха" сразу же бросились к приемникам: в параллельной игре "Кельн" после первого тайма выигрывал у "Санкт-Паули", но всего лишь 1:0. А это означало одно: подопечным Удо Латтека нужно было забивать еще как минимум 6 голов. А в раздевалке дортмундцев тем временем Отто Рехагель коротко поговорил со своими футболистами, призвав команду сыграть за свою честь, и спросил Эндрулата, готов ли он продолжать или нужна замена? Питер ответил, что у него нет проблем с игрой. Спустя годы в интервью журналу 11 Freunde он признается, что это было ошибочное решение. "Я хотел хотя бы что-то исправить, – вспоминал Эндрулат. – К сожалению, мне это не удалось. Когда я думаю об этом сегодня, понимаю, что должен был покинуть поле в перерыве. Тогда, по крайней мере, и Хорст Бертрам (основной голкипер "шмелей" – Э.К.) пропустил бы свои шесть голов. Я абсолютно в этом уверен".

Так или иначе, во втором тайме бедняге Эндрулату пришлось еще шесть раз доставать мяч из сетки, и в итоге "жеребята" одержали "заказную" победу со счетом 12:0. А Юпп Хайнкес феерично распрощался с карьерой игрока, оформив пента-трик. Кстати, в середине второй 45-минутки, при счете 8:0, случился забавный и в то же время весьма показательный эпизод. Когда Отто Рехагель попросил форварда-ветерана "черно-желтых" Зигфрида Хельда (вице-чемпион мира-1966) разминаться и готовиться к выходу на замену, тот отказался, задав вполне резонный вопрос: "Тренер, вы действительно думаете, что я могу как-то повлиять на исход игры?".

Впрочем, даже победив с таким неприличным для топ-чемпионата счетом, "жеребята" могли рассчитывать на титул только в том случае, если бы "Кельну" во втором тайме матча с "Санкт-Паули" не удалось бы увеличить свое минимальное преимущество. Однако "козлы" держали ситуацию под контролем и тоже оформили итоговый разгром соперника. Правда, уложились в рамки здравого смысла – 5:0. Но несмотря на чемпионство "Кельна", результат поединка в Дюссельдорфе вызвал громкий скандал. Пресса открыто обвиняла обе команды в сговоре. Если бы фокусы двух "Боруссий" повлияли на исход чемпионской гонки, их странный матч наверняка стал бы предметом самого тщательного разбирательства в футбольных инстанциях страны. Но поскольку он в итоге ни на что не повлиял, на него махнули рукой и не стали (а может просто не захотели) ничего доказывать. Немецкий футбольный союз "для галочки" открыл дело против обеих команд, но до официального вердикта так и не дошло.

На следующий день после матча руководство дортмундской "Боруссии" оштрафовало своих футболистов на 2000 марок каждого, а Отто Рехагель вполне ожидаемо был уволен. "Вечером после катастрофы он сказал мне, что завтра у клуба будет новый главный тренер. Он знал, что это произойдет. Это даже не было его виной, но Рехагель стал козлом отпущения, чтобы сохранить лицо клуба", – рассказывал впоследствии капитан дортмундцев Манфред Бургсмюллер. Кроме того, к экс-наставнику "шмелей" на некоторое время приклеилось обидное прозвище "Torhagel" (в дословном переводе с немецкого "Град голов"). Впрочем, как все мы знаем, эта неудача его не сломала. В дальнейшем у Рехагеля получилось выстроить весьма успешную карьеру. Через 10 лет после ухода из Дортмунда он выиграл титул чемпиона Германии с бременским "Вердером". Спустя еще 10 лет герр Отто привел к триумфу в Бундеслиге "Кайзерслаутерн". А в 2004 году немецкий специалист сотворил настоящую сенсацию, победив на Евро вместе со сборной Греции.

Что же касается главного "героя" того памятного матча – Питера Эндрулата, то он недолго оставался свободным агентом. Уже пару недель спустя его подписала берлинская "Теннисс-Боруссия" из второй Бундеслиги. Там Питер отыграл три следующих сезона, проведя в общей сложности около 60 матчей. Но потом получил серьезную травму и вынужден был завершить карьеру уже в 27 лет – "детском" возрасте для вратаря.

P.S. По иронии судьбы, календарь вновь свел две "Боруссии" уже во втором туре следующего чемпионата. В августе 1978 года команды сыграли в Менхенгладбахе в результативную ничью (2:2). Впрочем, это уже совсем другая история.

Фото из открытых источников