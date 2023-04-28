Бундеслига, 30-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Боруссия Д 1:1

Голы: Лосилла 5 – Адейеми 7

"Боруссия" бесславно оступилась в Бохуме, разделив очки с одним из аутсайдеров Бундеслиги. Эдин Терзич перед игрой на "Воновия Рурштадион" пафосно разглагольствовал о пяти шагах на пути к титулу, после чего его подопечные оступились на первом же из них. И винить за это они могут лишь себя. И немного вратаря соперников Мануэля Риманна, который провёл феноменальный матч.

Вместо чемпионской гонки в заключительных турах Бундеслиги мы наблюдаем настоящие черепашьи бега. Теперь судьба титула целиком и полностью в руках и ногах игроков "Баварии". В случае завтрашней победы над "Гертой" Мюнхен вновь возглавит турнирную таблицу. Но после 2 побед в 7 матчах при Тухеле никто не удивится, если это была не последняя передача эстафеты лидерства в этом своеобразном забеге двух фаворитов.

Описать происходящее в чисто футбольной логике невозможно. Рурское дерби прошло на встречных курсах, что вроде как должно было быть на руку гостям. "Бохум" закрылся лишь в последние 10 минут, а до того у Дортмунда было всё, чтобы решать исход борьбы в свою пользу. Но они этого не сделали.

На пятой минуте "Бохум" повёл благодаря блестящему дальнему удару от 37-летнего французского ветерана Лосилла. У "Боруссии" традиционно возникли проблемы на подборе на подступах к собственной штрафной, и Беллингем, как с ним это часто бывает, не успел заблокировать удар оппонента. Но Дортмунд настолько быстро отыгрался, что причин для паники не было. Хуммельс шикарной диагональю нашёл на оперативном просторе Малена, а тот прострелил вдоль вратарской на Адейеми, восстановившего паритет.

До конца тайма у "Боруссии" был не один шанс выйти вперёд. Очередной диагональю через всё поле Хуммельс нашёл Беллингема, тот накрутил Лосилла в штрафной и пробил в Риманна. А на добивании Адейеми сыграл в худших традициях Тимо Вернера, вяло тыкнув мяч мимо дальнего угла. У того же Адейеми был шанс выйти один на один с кипером, но Риманн героически бросился нападающему в ноги и предотвратил угрозу. "Бохум" ответил ударом Хофманна рядом с дальней штангой.

А вот после перерыва привычного Дортмунда на поле замечено не было. Беллингем, Адейеми и Аллер провели одни из своих худших поединков в составе BVB, буквально растворившись на поле. Мален безуспешно упорствовал на своём правом фланге. В полном порядке был лишь опытный Хуммельс, пресекавший попытки "Бохума" улизнуть в контратаку хирургичными подкатами. Терзич тоже был сам не свой – истерил у лавки запасных и медлил с заменами.

Наконец появились Ройс и Мукоко, создавшие первый шанс после рестарта за считанные секунды. Марко в одно касание вывел юниора на удар, но удар Мукоко Риманн перевёл на угловой. Как и выстрел Беллингема со средней дистанции через несколько минут. Наконец отправить мяч в сетку в компенсированное время удалось Хуммельсу, но ветеран оказался в небольшом офсайде.

1:1. "Боруссия" в очередной раз оступилась в решающий момент. И объяснить это иначе, кроме как синдромом самозванца, не получится. Год за годом "Бавария" крала у "Боруссии" не только лучших игроков, но и веру в себя. И в редкий момент, когда "рекордмайстер" буквально подносит титул конкуренту на блюдечке, те отказываются принимать дары. Потому что не считают себя достойными этому достижению.

Бохум: Риманн – Гамбоа (Янко, 78), Машович, Ордец, Соарес (Стафилидис, 85) – Остерхаге (Кунде, 85), Лосилла – Асано (Цоллер, 78), Штегер, Антви-Аджей – Хофманн (Брошински, 70)

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон (Вольф, 88), Зюле, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Джан, Брандт (Ройс, 74) – Мален (Модест, 88), Аллер (Мукоко, 73), Адейеми (Рейна, 81)

Предупреждения: Соарес 30 – Адейеми 43, Аллер 43