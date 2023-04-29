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Кан: Мы хотим стать чемпионами в этом году. Мы это сделаем
Фото: twitter.com/FCBayern
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан высказался о результатах команды в этом сезоне. Он уверен, что "мюнхенцы" одержат победу в Бундеслиге.
"Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году. И мы сделаем это! В прошлом уже случались сложные ситуации, с которыми "Бавария" справлялась. Из них клуб выходил более сильным.
Важно, чтобы руководство оставалось спокойным. Так будет и на этот раз. Это то, за что выступает "Бавария", и это то, за что выступаю я лично – со всей своей страстью", – сказал Кан.
"Бавария" отстает от "Боруссии" на 1 очко, имея 1 матч в запасе. В воскресенье, 30-го апреля, "мюнхенцы" сыграют с "Гертой". Берлинская команда заниманет последнее место в чепмионате Германии.
Oliver Kahn in @tzmuenchen interview: "Of course we want to be German champions again this year - and we'll make it! There have always been difficult situations in the past, from which FC Bayern broke free and emerged stronger" [@mano_bonke, @kessler_philipp] pic.twitter.com/fTO77RSb4z— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 28, 2023
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