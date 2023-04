Кан: Мы хотим стать чемпионами в этом году. Мы это сделаем

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан высказался о результатах команды в этом сезоне. Он уверен, что "мюнхенцы" одержат победу в Бундеслиге.

"Бавария" отстает от "Боруссии" на 1 очко, имея 1 матч в запасе. В воскресенье, 30-го апреля, "мюнхенцы" сыграют с "Гертой". Берлинская команда заниманет последнее место в чепмионате Германии.

Oliver Kahn in @tzmuenchen interview: "Of course we want to be German champions again this year - and we'll make it! There have always been difficult situations in the past, from which FC Bayern broke free and emerged stronger" [@mano_bonke, @kessler_philipp] pic.twitter.com/fTO77RSb4z