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У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом

Германия
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Клуб в деле выступает только свидетелем

У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом

Getty Images

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Следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали Альянц Арену и офисы "Баварии" в деле об отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым. Он был знаком с почетным президентом клуба Ули Хенессом.

Они знакомы по городу-курорту Тегернзе, где оба жили, вплоть до отъезда Усманова в марте 2022-го. Также в разное время у олигарха были VIP-билеты на матчи "Баварии" в Лиге чемпионов.

Следствие искало доказательства отмывания денег, но важно, что клуб не является в этом деле подозреваемым – "Бавария" выступает свидетелем.

"Мы не собираем доказательства против "Баварии", ее руководителей или членов клуба", – заявил представитель прокуратуры. Клуб также подтвердил, заявление прокуратуры на запрос от Bild.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Алишер Усманов
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Источник:
bild.de

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