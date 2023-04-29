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У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом
Клуб в деле выступает только свидетелем
Getty Images
Следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали Альянц Арену и офисы "Баварии" в деле об отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым. Он был знаком с почетным президентом клуба Ули Хенессом.
Они знакомы по городу-курорту Тегернзе, где оба жили, вплоть до отъезда Усманова в марте 2022-го. Также в разное время у олигарха были VIP-билеты на матчи "Баварии" в Лиге чемпионов.
Следствие искало доказательства отмывания денег, но важно, что клуб не является в этом деле подозреваемым – "Бавария" выступает свидетелем.
"Мы не собираем доказательства против "Баварии", ее руководителей или членов клуба", – заявил представитель прокуратуры. Клуб также подтвердил, заявление прокуратуры на запрос от Bild.
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