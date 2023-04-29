У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом

Следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали Альянц Арену и офисы "Баварии" в деле об отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым. Он был знаком с почетным президентом клуба Ули Хенессом.

Они знакомы по городу-курорту Тегернзе, где оба жили, вплоть до отъезда Усманова в марте 2022-го. Также в разное время у олигарха были VIP-билеты на матчи "Баварии" в Лиге чемпионов.

Следствие искало доказательства отмывания денег, но важно, что клуб не является в этом деле подозреваемым – "Бавария" выступает свидетелем.

"Мы не собираем доказательства против "Баварии", ее руководителей или членов клуба", – заявил представитель прокуратуры. Клуб также подтвердил, заявление прокуратуры на запрос от Bild.