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Аутсайдер постарался. Бохум – Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча

Германия
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"Джмели" потеряли очки в дерби

Аутсайдер постарался. Бохум – Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча команд, расположенных в соседних немецких городах. В 30-м туре Бундеслиги "Бохум" на стадионе "Воновия" принимал лидера чемпионата "Боруссию" Дортмунд. Коллективы стартовали очень ярко: уже на седьмой минуте счет был 1:1. После этого преимуществом владели "шмели", однако им так и больше не удалось реализовать ни один из своих моментов.

Бохум – Боруссия Д 1:1

Голы: Лосилла 5 – Адееми 7

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бохум
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