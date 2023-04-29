Аутсайдер постарался. Бохум – Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча команд, расположенных в соседних немецких городах. В 30-м туре Бундеслиги "Бохум" на стадионе "Воновия" принимал лидера чемпионата "Боруссию" Дортмунд. Коллективы стартовали очень ярко: уже на седьмой минуте счет был 1:1. После этого преимуществом владели "шмели", однако им так и больше не удалось реализовать ни один из своих моментов.

Бохум – Боруссия Д 1:1

Голы: Лосилла 5 – Адееми 7