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Аутсайдер постарался. Бохум – Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча
"Джмели" потеряли очки в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча команд, расположенных в соседних немецких городах. В 30-м туре Бундеслиги "Бохум" на стадионе "Воновия" принимал лидера чемпионата "Боруссию" Дортмунд. Коллективы стартовали очень ярко: уже на седьмой минуте счет был 1:1. После этого преимуществом владели "шмели", однако им так и больше не удалось реализовать ни один из своих моментов.
Бохум – Боруссия Д 1:1
Голы: Лосилла 5 – Адееми 7
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