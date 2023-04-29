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Айнтрахт не будет рассматривать предложения по Муани в размере €60-70 миллионов

Германия
(1 голосов)

Клуб будет заинтересован в продаже только за "баснословные деньги"

Айнтрахт не будет рассматривать предложения по Муани в размере €60-70 миллионов

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"Айнтрахт" не собирается продавать нападающего Рандаля Коло-Муани летом, Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В клубе знают об интересе "Баварии", однако хотят сохранить француза в команде еще на год и продать его после Евро-2024. Предложения в 60-70 миллионов евро сейчас не будут рассматриваться - немцы будут обращать внимание только на "безумные" запросы.

В текущем сезоне 24-летний футболист имеет в активе 20 голов и 14 ассистов в 40 матчах.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рандаль Коло Муани
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Источник:
Фабрицио Романо

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