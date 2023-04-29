Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт не будет рассматривать предложения по Муани в размере €60-70 миллионов
Клуб будет заинтересован в продаже только за "баснословные деньги"
Фото: twitter.com/Eintracht
"Айнтрахт" не собирается продавать нападающего Рандаля Коло-Муани летом, Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В клубе знают об интересе "Баварии", однако хотят сохранить француза в команде еще на год и продать его после Евро-2024. Предложения в 60-70 миллионов евро сейчас не будут рассматриваться - немцы будут обращать внимание только на "безумные" запросы.
В текущем сезоне 24-летний футболист имеет в активе 20 голов и 14 ассистов в 40 матчах.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фабрицио Романо
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- В Севастополе произошел мощный пожар на нефтебазе. Россияне говорят, что атаковал беспилотник
- Удачный старт Шовковского, упущенный трофей Ярмоленко и Реброва. Главные новости за 28 апреля
- СМИ: Беллингем определился с будущим клубом – это не Ман Сити
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн