Айнтрахт не будет рассматривать предложения по Муани в размере €60-70 миллионов

"Айнтрахт" не собирается продавать нападающего Рандаля Коло-Муани летом, Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В клубе знают об интересе "Баварии", однако хотят сохранить француза в команде еще на год и продать его после Евро-2024. Предложения в 60-70 миллионов евро сейчас не будут рассматриваться - немцы будут обращать внимание только на "безумные" запросы.

В текущем сезоне 24-летний футболист имеет в активе 20 голов и 14 ассистов в 40 матчах.