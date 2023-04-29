Бундеслига. Нули Униона и Байера, возвращение короля Кристофера и упорный Фрайбург

"Унион" и "Байер" продлили свои впечатляющие беспроигрышные серии, расписав нулевую в Берлине. Таким образом "железные" не проигрывают дома уже 21 матч в Бундеслиге, повторив клубный рекорд. "Фармацевты" же идут без поражений уже 14 поединков во всех турнирах.

Обе стороны понять можно. "Унион" не хотел раскрывать игру против одной из лучших команд Германии в новом году, а "Байер" не хотел распыляться из-за игры на два фронта, сыграв 0:0 на выезде второй раз кряду. По одному удару в створ и xG в районе 0.6 у каждой из сторон – это битая ничья. Первые таким образом сохранили третью позицию, вторые – шестое место.

Бундеслига, 30-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Байер 0:0

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни (Шефер, 69), Хедира, Хаберер (Торсбю, 78), Руссийон (Гиссельман, 90) – Беккер, Сьебатшу (Михель, 78)

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Тапсоба, Баккер – Диаби (Адли, 62), Виртц – Гложек (Азмун, 62)

"РБ Лейпциг" тем временем выстрадал минимальную победу над "Хоффенхаймом". Единственный гол в матче на счету Кристофера Нкунку, забившего свой первый гол в 2023-м году. Тот же Нкунку ещё до своего мяча в середине первого тайма мог открывать счёт, но бесхитростно пробил в Кабака. А напоследок Андре Силва проверил перекладину, доведя свою безголевую серию до 13 поединков в Бундеслиге.

"Красные быки" таким образом приблизились к зоне Лиге Чемпионов – до топ-4 всего 2 пункта при лучшей разнице мячей в сравнении с конкурентами. "Хоффенхайм" же после второго поражения кряду остаётся с всего одним очком отрыва от зоны вылета.

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Хоффенхайм 1:0

Гол: Нкунку 28

Лейпциг: Бласвих – Клостерман (Хенрикс, 81), Орбан, Гвардиол (Диалло, 59) – Симакан, Лаймер, Кампль, Раум (Хальстенберг, 59) – Вернер, Форсберг (Ольмо, 60) – Нкунку (Силва, 59)

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Акпогума – Кадержабек (Сков, 69), Крамарич, Гайгер (Руди, 61), Баумгартнер (Прёмель, 61), Анхелиньо (Нсоки, 46) – Даббур, Бебу

В других матчах игрового дня "Фрайбург" добыл важные три очка на "Рейн Энерги", хотя существенно уступал по игре. "Кёльн" настрелял больше двух десятков ударов по воротам Флеккена, но нидерландский кипер сегодня был на высоте. В ответ Рицу Доан огорчил Швабе в редкой атаке гостей. 0:1. "Фрайбург" сравнивается с "Унионом", деля третью позицию.

"Айнтрахт" провёл очередной блеклый матч против "Аугсбурга", не сумев победить в 9-й раз кряду в Бундеслиге. С таким перфомансом застрял в середине таблицы, не так далеко от "Аугсбурга". Не менее безнадёжно выглядела и "Боруссия". Менхенгладбах откровенно доигрывает сезон, чем воспользовался "Штутгарт", вырвавший победу на "Мерседес-Бенц Арена" благодаря позднему голу Кулибали. Победа позволила "швабам" выбраться из зоны вылета, опередив "Бохум" за счёт лучшей разницы мячей.

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Фрайбург 0:1

Гол: Доан 54

Франкфурт, Дойче Банк Парк

Айнтрахт – Аугсбург 1:1

Голы: Реджбечай 25 (аг) – Демирович 58

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия М 2:1

Гол: Гирасси 22, Кулибали 83 (п) – Вайгль 78 (п)

Удаление: Итакура 82