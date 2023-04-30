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Отступные €150 млн. Боруссия предложила новый контракт ключевому игроку

Германия
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Договоренность может быть реализована в ближайшее время

Отступные €150 млн. Боруссия предложила новый контракт ключевому игроку

Фото: Imago

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" предложила своему полузащитнику Джуду Беллингему новый контракт. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Источник не сообщает об условиях, но отмечает, что в новом соглашении будут прописаны отступные в размере 150 млн. евро.

Немецкий клуб начинает раздражать сага вокруг возможного трансфера футболиста, поэтому спортивный директор Себастьян Кель и отец игрока Марк находятся в постоянном контакте, чтобы решить судьбу полузащитника.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джуд Беллингем
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