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Отступные €150 млн. Боруссия предложила новый контракт ключевому игроку
Договоренность может быть реализована в ближайшее время
Фото: Imago
Дортмундская "Боруссия" предложила своему полузащитнику Джуду Беллингему новый контракт. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.
Источник не сообщает об условиях, но отмечает, что в новом соглашении будут прописаны отступные в размере 150 млн. евро.
Немецкий клуб начинает раздражать сага вокруг возможного трансфера футболиста, поэтому спортивный директор Себастьян Кель и отец игрока Марк находятся в постоянном контакте, чтобы решить судьбу полузащитника.
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Источник:Твіттер Крістіана Фалька
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