Отступные €150 млн. Боруссия предложила новый контракт ключевому игроку

Дортмундская "Боруссия" предложила своему полузащитнику Джуду Беллингему новый контракт. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Источник не сообщает об условиях, но отмечает, что в новом соглашении будут прописаны отступные в размере 150 млн. евро.

Немецкий клуб начинает раздражать сага вокруг возможного трансфера футболиста, поэтому спортивный директор Себастьян Кель и отец игрока Марк находятся в постоянном контакте, чтобы решить судьбу полузащитника.