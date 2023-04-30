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"Чувствую себя паршиво". Арбитр матча Бохум – Боруссия Д прокомментировал свою решающую ошибку
Она может стать роковой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный арбитр матча 30-го тура Бундеслиги между "Бохумом" и "Боруссией" Дортмунд Саша Штегеманн прокомментировал свою ошибку на последних минутах встречи.
“ – Я просмотрел эпизод. Момент с Адееми – это пенальти в пользу "Боруссии". Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Адееми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент просматривал эпизод, он дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил.
– А вы могли сами подойти к монитору?
– Да, если бы сомневался в решении. Но на поле я не сомневался. Оглядываясь назад, могу сказать: я был бы счастлив, если бы смотрел повтор. Конечно, я хочу всегда принимать правильные решения, правильно оценивать эпизоды. Я очень раздражен, чувствую себя паршиво. Ночью я очень мало спал, мне неприятно”, – стало Штегеманн.
В итоге команды сыграли 1:1. "Боруссия" осталась на первом месте турнирной таблицы, однако сегодня свой матч проведет "Бавария". В случае победы над "Гертой", которая идет на последней позиции, мюнхенцы станут лидерами Бундеслиги.
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