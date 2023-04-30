Бундеслига, 30-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Майнц 3:0

Голы: Винд 5, 28, Борнаув 13

"Вольфсбург" уничтожил дома "Майнц", прервав тем самым 10-матчевую беспроигрышную серию соперника в Бундеслиге. Обидчики "Баварии" трижды пропустили в дебютные полчаса, так и не сумев вернуться в игру после такого шока. "Волки" таким образом обгоняют сегодняшних оппонентов на пунтк, и поднимаются на 7-ое место, всего в двух очках от еврокубковой зоны.

В первые четверть часа оборона "Майнц", имеющая репутацию одной из самых надёжных в лиге, дважды была пробита неожиданным способом. "Волки" дважды задержались у чужих ворот после стандартов, в то время как защита гостей не успела заново занять свои места.

Йонас Винд открыл счёт уже на 5-й минуте, забив свой 10-й гол в кампании. В две передачи Борнаув и Сванберг разрезали два редута обороны соперника, и датчанин легко расстрелял Центнера с близкой дистанции. Ещё через 8 минут Борнаув после корнера задержался в чужой штрафной, и после подачи Виммера с метров 11 идеально пробил головой в ближний угол.

Не успели гости опомниться, как получили третий. Йонас Винд снова сказал своё слово, откликнувшись на прострел Баку после контратаки правым флангом. Третий дубль датчанина на "Фольксваген Арене" в этой кампании, и 9-й гол дома из 11-ти. В заключительный час игры "Майнц" так и не нашёл возможности забить гол престижа. А дополнительной горечи для гостей добавила ещё и травма капитана Сильвана Видмера, покинувшего поле на носилках.

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гилавоги, Лакруа (Коцца, 46) – Баку, Ф. Нмеча, Арнольд, Камински (Фишер, 90) – Сванберг (Герхардт, 83), Виммер (Мармуш, 90) – Винд (Вальдшмидт, 83)

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш (Мартин, 46) – Видмер (да Кошта, 65), Баррейро (Штах, 46), Кор, Каси – Онисиво, Чжэ Сон (Баркок, 61) – Ажорк (Ингвартсен, 61)