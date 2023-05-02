Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария не будет продавать Гнабри, несмотря на его плохую форму
Томас Тухель верит в немца
фото - Getty Images
"Бавария" не собирается форсировать уход Сержа Гнабри, несмотря на его форму в последние недели, сообщает журналист Кэрри Хау. Вингеру доверяет главный тренер команды Томас Тухель.
Гнабри поразил ворота "Герты" в последнем туре, но до этого не забивал с 8-го марта и матча с "ПСЖ".
При этом "мюнхенцы" готовы рассмотреть предложения по игроку, но кто-то вряд ли захочет его покупать, в связи с высокой зарплатой футболиста.
Также Серж обладает авторитетом в команде, а его лучший друг – капитан "Баварии" Йозуа Киммих.
В этом сезоне Гнабри провел за "Баварию" 43 матча, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2026-го.
Thomas Tuchel also appreciates Gnabry and, despite his poor form in recent weeks, continues to trust him. In addition, with him being on a big contract, it's unlikely that any club would be willing to match the salary he currently earns at Bayern [@kerry_hau]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 2, 2023
Популярное сейчас
- Зинченко встретит Мудрика, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая
- "Я не поддерживаю убийство вами детей". Спикер Палаты представителей США резко ответил на некорректный вопрос пропагандиста из РФ
- Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет отличным игроком для Челси на многие годы
- У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО