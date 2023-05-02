  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария не будет продавать Гнабри, несмотря на его плохую форму
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария не будет продавать Гнабри, несмотря на его плохую форму

Германия
(1 голосов)

Томас Тухель верит в немца

Бавария не будет продавать Гнабри, несмотря на его плохую форму

фото - Getty Images

Новина українською

"Бавария" не собирается форсировать уход Сержа Гнабри, несмотря на его форму в последние недели, сообщает журналист Кэрри Хау. Вингеру доверяет главный тренер команды Томас Тухель.

Гнабри поразил ворота "Герты" в последнем туре, но до этого не забивал с 8-го марта и матча с "ПСЖ".

При этом "мюнхенцы" готовы рассмотреть предложения по игроку, но кто-то вряд ли захочет его покупать, в связи с высокой зарплатой футболиста.

Также Серж обладает авторитетом в команде, а его лучший друг – капитан "Баварии" Йозуа Киммих.

В этом сезоне Гнабри провел за "Баварию" 43 матча, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2026-го.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед самый активный в переговорах по Коло Муани
yellow-arrow
Командировка в АПЛ не задалась: вингер МЮ может вернуться в Боруссию Дортмунд
yellow-arrow
Вольфсбург – Майнц 3:0. Волки смяли конкурента
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде