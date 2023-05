Бавария не будет продавать Гнабри, несмотря на его плохую форму

"Бавария" не собирается форсировать уход Сержа Гнабри, несмотря на его форму в последние недели, сообщает журналист Кэрри Хау. Вингеру доверяет главный тренер команды Томас Тухель.

Гнабри поразил ворота "Герты" в последнем туре, но до этого не забивал с 8-го марта и матча с "ПСЖ".

При этом "мюнхенцы" готовы рассмотреть предложения по игроку, но кто-то вряд ли захочет его покупать, в связи с высокой зарплатой футболиста.

Также Серж обладает авторитетом в команде, а его лучший друг – капитан "Баварии" Йозуа Киммих.

В этом сезоне Гнабри провел за "Баварию" 43 матча, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2026-го.

Thomas Tuchel also appreciates Gnabry and, despite his poor form in recent weeks, continues to trust him. In addition, with him being on a big contract, it's unlikely that any club would be willing to match the salary he currently earns at Bayern [@kerry_hau]