Германия
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Фрайбург – РБ Лейпциг 1:5. Есть третий финал кряду
Красные быки идут на защиту титула
Фото: RB Leipzig English, twitter
Кубок Германии, 1/2 финала
Фрайбург, Европа Парк Штадион
Фрайбург – РБ Лейпциг 1:5
Голы: Грегорич 75 – Ольмо 13, Хенрикс 14, Собослаи 37, 90+7 (п), Нкунку 45+1
Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гинтер, Линхарт – Сидийя (Грифо, 20), Доан (Шаллаи, 46), Эггештайн (Кейтель, 46), Хефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 79) – Грегорич, Хелер (Петерсен, 76)
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61) – Лаймер (Диалло, 87), Айдара – Собослаи, Вернер (Поульсен, 79), Ольмо (Клостерман, 61) – Нкунку (Симакан, 61)
Удаление: Гвардиол 58
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