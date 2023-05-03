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Разгром в полуфинале Кубка Германии. Видео голов и обзор матча Фрайбург - Лейпциг 1:5

Германия
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"Быки" шагают дальше

Разгром в полуфинале Кубка Германии. Видео голов и обзор матча Фрайбург - Лейпциг 1:5

Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Лейпциг" не ощутил проблем в полуфинальном поединке Кубка Германии, играя на выезде против "Фрайбурга". Подопечные Марко Розе уже в первом тайме создали для себя комфортное преимущество в четыре гола. В начале второго тайма "Лейпциг" остался в меньшинстве из-за удаления Гвардиола за фол последней надежды, однако за полчаса, остававшихся до финального свистка, "Фрайбург" отыграл лишь один гол, а в компенсированное время пропустил в пятый раз.

Для "Лейпцига" это будет третий подряд финал кубка страны. В 2021-м команда уступила дортмундской "Боруссии", а в 2022-м взяла трофей в матче как раз с "Фрайбургом". Второго финалиста турнира будут определять "Штутгарт" и "Айнтрахт". Матч состоится сегодня.

Кубок Германии, 1/2 финала
Фрайбург, Европа Парк Штадион
Фрайбург – РБ Лейпциг 1:5
Голы: Грегорич 75 – Ольмо 13, Хенрикс 14, Собослаи 37, 90+7 (п), Нкунку 45+1

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В статье: РБ Лейпциг Фрайбург
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