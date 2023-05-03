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Беллингем рассказал одноклубникам о Реале

Германия
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Игрок уже начал общаться с игроками будущего клуба

Беллингем рассказал одноклубникам о Реале

Фото: twitter.com/BellinghamJude

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем выбрал "Реал", а не "Манчестер Сити". "Горожане" предложили хавбеку контракт больше, чем "Мадрид".

Сообщается, что англичанин уже начал общаться с футболистами "Реала", а также сообщил своим некоторым одноклубникам о планах перейти в "Мадрид".

Ранее стало известно, что "Реал" заключит с 19-летним англичанином 6-летний контракт. Таким образом он будет связан с клубом соглашением до лета 2029-го.

"Беллингем" пришел в "Боруссию" из "Бирмингема" в 16-летнем возрасте за 25 миллионов евро. Англичанин выступал в основе сборной Англиикоторая долшла до 1/4 финала на чемпионате мира в Катаре.

В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" 40 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
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