Беллингем рассказал одноклубникам о Реале

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем выбрал "Реал", а не "Манчестер Сити". "Горожане" предложили хавбеку контракт больше, чем "Мадрид".

Сообщается, что англичанин уже начал общаться с футболистами "Реала", а также сообщил своим некоторым одноклубникам о планах перейти в "Мадрид".

Ранее стало известно, что "Реал" заключит с 19-летним англичанином 6-летний контракт. Таким образом он будет связан с клубом соглашением до лета 2029-го.

"Беллингем" пришел в "Боруссию" из "Бирмингема" в 16-летнем возрасте за 25 миллионов евро. Англичанин выступал в основе сборной Англиикоторая долшла до 1/4 финала на чемпионате мира в Катаре.

В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" 40 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.