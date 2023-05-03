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Беллингем рассказал одноклубникам о Реале
Игрок уже начал общаться с игроками будущего клуба
Фото: twitter.com/BellinghamJude
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем выбрал "Реал", а не "Манчестер Сити". "Горожане" предложили хавбеку контракт больше, чем "Мадрид".
Сообщается, что англичанин уже начал общаться с футболистами "Реала", а также сообщил своим некоторым одноклубникам о планах перейти в "Мадрид".
Ранее стало известно, что "Реал" заключит с 19-летним англичанином 6-летний контракт. Таким образом он будет связан с клубом соглашением до лета 2029-го.
"Беллингем" пришел в "Боруссию" из "Бирмингема" в 16-летнем возрасте за 25 миллионов евро. Англичанин выступал в основе сборной Англиикоторая долшла до 1/4 финала на чемпионате мира в Катаре.
В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" 40 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.
⤵️???? Comme expliqué en mars, Bellingham a choisi le Real Madrid et l'avait déjà confié à certains coéquipiers du BVB ⚪️— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 3, 2023
▫️Les négociations sont avancées entre toutes les parties
▫️Bellingham a commencé à discuter avec des joueurs du Real
▫️Man City proposait plus d'argent ???? pic.twitter.com/yAmwEnA9Ic
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