Бундеслига, 31-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Бавария 1:2

Гол: Шмидт 87 – Гнабри 62, Сане 72

"Бавария" продолжила свой поход за титулом, взяв три очка в Бремене. Хромой походкой, но к заветной цели. "Вердер", как и "Герта" в минувшем туре, держала нули первый час игрового времени, но "рекордмайстру" снова хватило воли вырывать победу в последних раундах поединка. Таким образом Мюнхен сохраняет лидерство в Бундеслиге, имея на 4 очка больше перед воскресным приёмом "волков" в Дортмунде.

Абсолютно неслучайным выглядит и главный герой последних туров Мюнхена Гнабри, снова открывшего счёт после затяжного затишья на "Везерштадион". Серж буквально страдал на поле большую часть кампании 2022/23, чтобы придти на помощь в самый нужный момент. До его гола на 62-й минуте "Вердер" выглядел образцово организованно в обороне, и помимо сдерживания атакующего потенциала "Баварии" регулярно создавал угрозу у ворот Зоммера.

Кроме опасного удара Павара головой со штрафного гостям не удалось создать ничего до перерыва. Канселу неплохо заострял игру с левого полуфланга, его коллега на другом краю Мазрауи тоже был очень полезен в билд-апе в роли инвертированного вингбека, но с последним пасом были проблемы. Выдержав натиск, "Вердер" стал регулярнее ходить вперёд и дважды имел все шансы открывать счёт – Вайзер не попал по мячу после острейшего прострела Биттенкурта вдоль штрафной, а после неожиданного прохода Гросса в штрафную Зоммер отделался лёгким испугом после того, как мяч просвистел над перекладиной.

После перерыва активизировался Мане. Сенегалец сначала упустил убойный момент, созданный Гнабри после гроссмейстерской паузы. А затем Садио опасно простреливал вдоль вратарской, но Пипер оказался первым на мяче. "Вердер" стал садиться всё ниже и тут же поплатился – Юнг нежно обнимал Комана в своей штрафной, забыв об офсайдной ловушке, что позволило Гнабри после рикошета расстрелять Павленку.

Через 10 минут вышедший на замену Сане, казалось, снял все вопросы. Мазрауи записал на свой счёт 4 ассист в кампании после того, как Лерой в одно касание загнал мяч в дальний угол после образцовой контратаки. Но незадолго до конца основного времени Шмидту удался роскошный дальний удар, сокративший разрыв в счёте. "Бавария" в нетипичной манере нервно отбивалась в последние минуты, но таки удержала результат. 1:2. Осталось сделать три шага к титулу. С такой нервной походкой оступиться вполне реально.

Вердер: Павленка – Пипер (Велькович, 55), Штарк, Фридль – Вайзер, Биттенкурт (Шмидт, 82), Гросс (Груев, 77), Стаге, Юнг (Бьюкенен, 77) – Шмид, Дукш (Филипп, 77)

Бавария: Зоммер – Мазрауи, Павар, де Лигт, Канселу – Киммих, Гравенберх (Мюллер, 64) – Коман (Сане, 64), Мусиала, Мане (Сарр, 88) – Гнабри