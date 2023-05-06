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На ошибках соперников. Вердер - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов
Вердер - Бавария ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.05.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Вердер" и "Бавария" сыграли матч в рамках 31 тура Бундеслиги. "Пивовары" не без труда победили соперника.
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала дважды отличились мюнхенцы, забили вингеры Гнабри и Сане. В конце встречи "Вердер", усилиями Шмидта отыграл один мяч, но этого было недостаточно, чтобы забрать очки.
Команда Томаса Тухеля маленькими шагами идет к чемпионству. Благодаря осечкам соперников "Бавария" занимает первое место в таблице, заработав в этом сезоне 65 баллов.
В свою очередь "Вердер" занимает 12 строчку имея в своем активе 35 очков. Команда находится в плохой форме - "музыканты" выиграли лишь один матч из последних пяти.
Бундеслига, 31-й тур
6 мая, Бремен, Везерштадион
Голы: Шмидт 87 - Гнабри 62, Сане 72
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