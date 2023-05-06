На ошибках соперников. Вердер - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов

"Вердер" и "Бавария" сыграли матч в рамках 31 тура Бундеслиги. "Пивовары" не без труда победили соперника.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала дважды отличились мюнхенцы, забили вингеры Гнабри и Сане. В конце встречи "Вердер", усилиями Шмидта отыграл один мяч, но этого было недостаточно, чтобы забрать очки.

Команда Томаса Тухеля маленькими шагами идет к чемпионству. Благодаря осечкам соперников "Бавария" занимает первое место в таблице, заработав в этом сезоне 65 баллов.

В свою очередь "Вердер" занимает 12 строчку имея в своем активе 35 очков. Команда находится в плохой форме - "музыканты" выиграли лишь один матч из последних пяти.