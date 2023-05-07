Бундеслига, 31-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Вольфсбург 6:0

Голы: Адейеми 14, 59, Аллер 28, Мален 37, Беллингем 54, 86

"Боруссия" продолжает крушить соперников в своём логове, добыв десятую кряду домашнюю победу в Бундеслиге. Франкфуртские "орлы" на прошлых выходных получили здесь четыре безответных гола, а теперь очередь пришла за "волками", получивших целых шесть мячей. Доминантные домашние перфомансы впрочем никак не помогают Дортмунду добраться до "Баварии", которая хромой походкой продолжает ковылять к титулу, сохраняя отрыв в один пункт.

Сегодня у хозяев получалось абсолютно всё. К перерыву счёт уже был разгромным. Адейеми в первые четверть часа положил сложнейший гол головой, xG 0.06 которого явно демонстрирует трудность для реализации. Ещё через 15 минут Хуммельс перекусил Винда в центре поля, запустил в прорыв Адейеми, прострелившего вдоль ворот на свободного Аллера. Напоследок отметился и третий нападающий Мален, в контратаке отозвавшись на передачу Брандта.

После рестарта "Боруссия" и не думала останавливаться. Брандт добавил на свой счёт ещё два ассиста. Первый из которых – чистая формальность. Юлиан запустил вперёд Беллингема, англичанин протащил мяч через всё поле и издали пульнул в дальний угол. После рикошета от перекладины круглый по замысловатой траектории отправился точно в цель. Второй ассист Брандта был уже породистее, и Джуд тоже завершал куда увереннее.

Между этими попаданиями вместилась второй гол Адейеми после подарка от Борнаува. Центрбек гостей отпасовал прямо на Аллера в свой штрафной, и тому не составило труда свести Карима с пустыми воротами. Адейеми имел шанс и на хет-трик, но бездарно пульнул выше ворот с 11-метрового.

6:0. Дортмунд посылает громогласное послание "Баварии", которая буквально на зубах выстрадала последние 6 очков. Посмотрим, останется ли хоть немного этой уверенности через неделю, когда "Боруссия" отправится в Аугсбург. Три выездные ничьи с аутсайдерами кряду больно ударили по шансам на титул. Четвёртая осечка эти шансы и вовсе убьёт.

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 63), Рюэрсон (Пасслак, 76) – Беллингем, Джан, Брандт – Мален (Ройс, 62), Аллер (Мукоко, 63), Адейеми (Рейна, 69)

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гилавоги (Паредес, 46), ван де Вен – Баку (Фишер, 46), Ф. Нмеча, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 65), Камински (Коцца, 65) – Винд (Мармуш, 65), Виммер

На 65-й минуте Адейеми не реализовал пенальти (выше ворот)