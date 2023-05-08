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Боруссия Д предложила Беллингему рекордную для себя зарплату, чтобы англичанин остался в клубе

Германия
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Он собирается принять предложение "Реала" на 20 миллионов евро в год

Боруссия Д предложила Беллингему рекордную для себя зарплату, чтобы англичанин остался в клубе

Фото: twitter.com/BellinghamJude

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд всеми силами пыталась сохранить Джуда Беллингема. 19-летнему англичанину предложили контракт на 14 миллионов евро в год до лета 2026-го.

Сумма рекордная для дортмундского клуба – больше в "Боруссии" никто не получал. Тем не менее, англичанин собирается отказаться от контракта и это решение он принял самостоятельно.

Отмечается, что он примет предложение от "Реала" на 20 миллионов евро в год сроком до лета 2029-го.

Transfermarkt оценивает англичанина в 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Реал" за него отдаст как раз 110-120 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
bild.de

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