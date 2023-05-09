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Большое имя для немецкого футбола. Сегодня День рождения у Юппа Хайнкеса

Германия
(1 голосов)

78 лет

Большое имя для немецкого футбола. Сегодня День рождения у Юппа Хайнкеса

Getty Images / Global Images Ukraine

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Йозеф Хайнкес родился 9 мая 1945 года в Мёнхенгладбахе, более известен как Юпп Хайнкес. Бывший немецкий футболист и тренер. Выступал на позиции нападающего в "Боруссии" из Менхенгладбаха, также отыграл несколько сезонов за "Ганновер 96", защищал цвета сборной.

В качестве игрока Юпп – четырехкратный чемпион ФРГ, обладатель кубка ФРГ (1972/73) и кубка УЕФА (1974/75) в составе "Боруссии", чемпион Европы (1972) и мира (1974) в составе сборной Германии.

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Тренировал пять немецких клубов: "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (дважды), мюнхенскую "Баварию" (четырежды), франкфуртский "Айнтрахт", гельзенкирхенский "Шальке" и леверкузенский "Байер". Также возглавлял "Атлетик" (дважды), "Тенерифе", мадридский "Реал" и лиссабонскую "Бенфику". Хайнкес – двукратный победитель Лиги чемпионов (с "Реалом" в сезоне 1997/98 и "Баварией" в сезоне 2012/13), четырехкратный чемпион Германии и обладатель кубка страны.

16 июня 2013 года Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры. 6 октября 2017 года возобновил карьеру наставника, вновь возглавив "Баварию". Повторно ушел на пенсию после окончания кампании-2017/18.

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