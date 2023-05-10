Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середняк Бундеслиги продлил контракт с главным тренером
Стороны заключили новое соглашение
Фото: facebook.com/FCKoeln
"Кёльн" объявил о пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Штеффеном Баумгартом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает клубная пресс-служба. Предыдущий контракт действовал до 30 июня 2024 года.
51-летний Баумгарт тренирует "Кёльн" с июля 2021 года. В настоящее время "красно-белые" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бундеслиги. В активе команды 38 зачетных пунктов.
"Мне очень нравится работать в клубе и со своей командой. Вы видите это каждый день. Мы всегда говорили об одном пути, и я убежден, что он еще не завершен. Мы все еще можем многого добиться здесь", - сказал Баумгарт.
???????????????????????????????????????????????????????? beim FC… ???? In der neuen Folge 2️⃣4️⃣/7️⃣ FC gibt es einige davon.— 1. FC Köln (@fckoeln) May 9, 2023
Morgen, 18 Uhr, FC-TV. ⏳???? Stay tuned! #effzeh pic.twitter.com/zpDsjAyDNU
Популярное сейчас
- ДЮСШ из РФ украла эмблему бывшего украинского гранда. Тренер команды – харьковчанин, ранее игравший за дубль Металлиста
- Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Реал и Ман Сити сдержали друг друга, Месси выбрал клуб, Шахтер меняет стадион. Главные новости за 9 мая
- В погоне за лидером. Боруссия Дортмунд – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги 07.05.2023
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО