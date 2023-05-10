Середняк Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

"Кёльн" объявил о пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Штеффеном Баумгартом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает клубная пресс-служба. Предыдущий контракт действовал до 30 июня 2024 года.

51-летний Баумгарт тренирует "Кёльн" с июля 2021 года. В настоящее время "красно-белые" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бундеслиги. В активе команды 38 зачетных пунктов.

"Мне очень нравится работать в клубе и со своей командой. Вы видите это каждый день. Мы всегда говорили об одном пути, и я убежден, что он еще не завершен. Мы все еще можем многого добиться здесь", - сказал Баумгарт.