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Середняк Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Германия
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Стороны заключили новое соглашение

Середняк Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Фото: facebook.com/FCKoeln

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"Кёльн" объявил о пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Штеффеном Баумгартом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает клубная пресс-служба. Предыдущий контракт действовал до 30 июня 2024 года.

51-летний Баумгарт тренирует "Кёльн" с июля 2021 года. В настоящее время "красно-белые" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бундеслиги. В активе команды 38 зачетных пунктов.

"Мне очень нравится работать в клубе и со своей командой. Вы видите это каждый день. Мы всегда говорили об одном пути, и я убежден, что он еще не завершен. Мы все еще можем многого добиться здесь", - сказал Баумгарт.

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В статье: Кёльн Штеффен Баумгарт
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Источник:
fc-koeln.de

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