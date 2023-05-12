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Бундеслига. Кельн громит Герту и оставляет ее на последнем месте таблицы

Германия
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Команда из Берлина почти не имеет шансов сохранить прописку

Бундеслига. Кельн громит Герту и оставляет ее на последнем месте таблицы

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 32 тур

Кельн - Герта 5:2

Голы: Зельке 8, Губерс 39, 69, Скири 43, Хусейнбашич 81 - Тузар 18, Йоветич 33

Кельн: Швабе, Гектор, Шабо, Губерс, Любичич, Мартель, Скири, Кайнц, Майна, Шиндлер, Зельке.

Герта: Кристенсен, Платтенхардт, Кемпф, Уремович, Кенни, Тузар, Дардай, Лукебакио, Рихтер, Йоветич, Нидерлехнер.

Предупреждения: Мартель 23, Губерс 72 - Лукебакио 37, Дардай 45, Миттельштадт 73, Рогель 78, Сердар 90+1, Нганкам 90+1, Рихтер 90+2

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В статье: Герта (Берлин) Бундеслига Кёльн
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