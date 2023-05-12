Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Кельн громит Герту и оставляет ее на последнем месте таблицы
Команда из Берлина почти не имеет шансов сохранить прописку
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 32 тур
Кельн - Герта 5:2
Голы: Зельке 8, Губерс 39, 69, Скири 43, Хусейнбашич 81 - Тузар 18, Йоветич 33
Кельн: Швабе, Гектор, Шабо, Губерс, Любичич, Мартель, Скири, Кайнц, Майна, Шиндлер, Зельке.
Герта: Кристенсен, Платтенхардт, Кемпф, Уремович, Кенни, Тузар, Дардай, Лукебакио, Рихтер, Йоветич, Нидерлехнер.
Предупреждения: Мартель 23, Губерс 72 - Лукебакио 37, Дардай 45, Миттельштадт 73, Рогель 78, Сердар 90+1, Нганкам 90+1, Рихтер 90+2
Популярное сейчас
- Ярмоленко оформил дубль в последнем туре чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
- К зиме хотим полностью завершить войну, - Данилов
- Шаран: Перед матчами с Днепром-1 и Шахтером неизвестные предлагали игрокам Миная деньги за нечестную игру
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
Новости по теме
- 20:04 Зарубежные Бундеслига. Волки вышли из спячки, козлы гарантировали себе безопасность, Дукш разразился первым хет-триком
- 18:33 Зарубежные Бундеслига. Сенсация в Бохуме, долгожданный успех Хоффе и спасение Шальке
- 18:41 Зарубежные Бундеслига. Брандт выводит Боруссию в лидеры, Вернер возвращает РБ в топ-4