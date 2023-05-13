"Бавария" сделала чемпионское заявление, добыв едва ли не первую убедительную победу при Томасе Тухеля. Перед выездом на "Альянц Арену" в "Шальке" верили разве что в Дортмунде, но гельзенкирхенцам не удалось порадовать своих рурских соседей. Игра была сделана уже в первые полчаса лидерами хозяев – Мюллер отметил редкое появление в старте голом, а затем Киммих реализовал пенальти, заработанный Мусиалой.

Во второй половине началось избиение: Гнабри третий тур кряду забил после перерыва, ещё и дважды, Тель снова оправдал доверие Тухеля голом, а напоследок первым мячом за "Баварию" отметился Мазрауи. 6:0. Таким образом "Бавария" сохранила отрыв от Дортмунда, а "Шальке" вернулся в зону вылета, серьёзно ухудшив разницу забитых и пропущенных.

Бундеслига, 32-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Шальке 6:0

Голы: Мюллер 21, Киммих 29 (п), Гнабри 50, 65, Тель 80, Мазрауи 90+2

Бавария: Зоммер – Мазрауи, Павар, де Лигт (Упамекано, 85), Канселу – Киммих (Горецка, 70) – Сане, Мюллер, Мусиала (Мане, 85), Коман (Гравенберх, 64) – Гнабри (Тель, 71)

Шальке: Шволов – Брюннер (Йосида, 46), ван ден Берг, Камински, Уронен (Ауэян, 85) – Латца, Крал – Караман, Краус (Дрекслер, 64), Бюльтер (Скарке, 64) – Фрай (Полтер, 64)

Ключевая битва за топ-4 осталась за "Унионом", обыгравшего "Фрайбург" благодаря бенефису Шералдо Беккера. Форвард записал на свой счёт ассист на пятой минуте и два гола перед перерывом. Для подопечных Кристиана Штрайха это второе кряду фиаско против прямого конкурента за топ-4: в прошлом туре "Фрайбург" минимально уступил "РБ Лейпциг" (1:0), до того ещё и уступив "красным быкам" место в финале Кубка Германии.

Теперь шансы "Фрайбурга" на первое в истории клуба попадание в Лигу Чемпионов оценивается суперкомпьютером в жалкие 13%. Похоже, главный европейский турнир наконец вернётся в Берлин. Но не на "Олимпийский стадион" "Герты", а на скромный "ан дер Альтен Ферстерей". Отрыв в 3 очка за два тура до финиша и лёгкий календарь должны поспособствовать "Униону" в достижении этой цели.

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Фрайбург 4:2

Голы: Беренс 5, Беккер 36, 38, Лаидуни 80 – Гульде 56, Грифо 70 (п)

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер (Торсбю, 63), Хедира, Хаберер (Лаидуни, 71), Руссийон (Гиссельман, 86) – Беккер (Левелинг, 86), Беренс (Сьебатшу, 63)

Фрайбург: Флеккен – Сидийя (Шмидт, 53), Гинтер, Гульде – Кюблер, Кейтель (Грегорич, 53), Хефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 46) – Доан, Грифо (Чон, 82) – Хелер

"Айнтрахт" неожиданно разгромил "Майнц", опередив после этого команду Бо Свенссона в турнирной таблице. Но шансы на еврокубки для "орлов" после 10 туров без побед фактически призрачные. Последнюю шестую строчку сохранил за собой "Вольфсбург", добыв против "Хоффенхайма" свою третью победу в 4 последних матчах. Настоящая драма развязалась на "Воновия Рурштадион". Гости из Аугсбурга в случае победы гарантировали бы себе выживание, но вместо этого "Бохум" их героически переиграл, покинув зону вылета за два тура до финиша. Через неделю у "несгибаемых" выезд в "Герту" – там можно и закрыть вопросы об сохранение прописки в случае успеха.

Франкфурт, Дойче Банк

Айнтрахт – Майнц 3:0

Голы: Камада 18 (п), Бута 40, Коло Муани 59

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Хоффенхайм 2:1

Голы: Камински 15, Вальдшмидт 75 – Гилавоги 90+3 (аг)

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Аугсбург 3:2

Голы: Антви-Аджей 2, Гауэлеу 59 (аг), Антони 62 – Майер 29, Йебоа 85