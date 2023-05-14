  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Президент Баварии: Отправим Аусбургу поезд пива, если он выиграет у Боруссии Дортмунд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Баварии: Отправим Аусбургу поезд пива, если он выиграет у Боруссии Дортмунд

Германия
(1 голосов)

В том матче может все решиться

Президент Баварии: Отправим Аусбургу поезд пива, если он выиграет у Боруссии Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер мотивировал "Аугсбург", который в следующем туре будет играть против главного конкурента мюнхенцев на чемпионство:

“Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если "Аугсбург" выиграет у "Боруссии" Дортмунд на следующей неделе, мы отправим им поезд пива", - цитирует Хайнера Sport1.

"Бавария" проведет свой следующий матч в субботу 20 мая против РБ "Лейпциг" в Мюнхене, а "Боруссия" Д сыграет с "Аугсбургом" в гостях. В случае поражения "шмелей" и победы команды Тухеля мюнхенцы оформят чемпионство за один тур до финиша.

Между командами сохраняется разрыв в одно очко.

Читайте такжеБундеслига. Бавария мчит к титулу, Унион – к Лиге Чемпионов
По теме
yellow-arrow
Защитник Баварии может продолжить карьеру в Арсенале
yellow-arrow
Замена Макалистеру? Брайтон подпишет полузащитника Боруссии Дортмунд
yellow-arrow
Милан достиг договоренности о переходе хавбека Айнтрахта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Аугсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде