Президент Баварии: Отправим Аусбургу поезд пива, если он выиграет у Боруссии Дортмунд

Президент "Баварии" Герберт Хайнер мотивировал "Аугсбург", который в следующем туре будет играть против главного конкурента мюнхенцев на чемпионство:

“Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если "Аугсбург" выиграет у "Боруссии" Дортмунд на следующей неделе, мы отправим им поезд пива", - цитирует Хайнера Sport1.

"Бавария" проведет свой следующий матч в субботу 20 мая против РБ "Лейпциг" в Мюнхене, а "Боруссия" Д сыграет с "Аугсбургом" в гостях. В случае поражения "шмелей" и победы команды Тухеля мюнхенцы оформят чемпионство за один тур до финиша.

Между командами сохраняется разрыв в одно очко.