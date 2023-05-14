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Президент Баварии: Отправим Аусбургу поезд пива, если он выиграет у Боруссии Дортмунд
В том матче может все решиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер мотивировал "Аугсбург", который в следующем туре будет играть против главного конкурента мюнхенцев на чемпионство:
“Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если "Аугсбург" выиграет у "Боруссии" Дортмунд на следующей неделе, мы отправим им поезд пива", - цитирует Хайнера Sport1.
"Бавария" проведет свой следующий матч в субботу 20 мая против РБ "Лейпциг" в Мюнхене, а "Боруссия" Д сыграет с "Аугсбургом" в гостях. В случае поражения "шмелей" и победы команды Тухеля мюнхенцы оформят чемпионство за один тур до финиша.
Между командами сохраняется разрыв в одно очко.
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