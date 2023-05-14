Бундеслига, 32-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Вердер 2:1

Голы: Орбан 87, Собослаи 90+6 – Биттенкурт 70

Поздние голы Вилли Орбана и Доминика Собослаи позволили "РБ Лейцигу" вырвать три очка в игре с "Вердером", тем самым укрепив позиции "быков" в топ-4. Накануне выезда на "Альянц Арену" в следующем туре Лейпциг имеет 4-очковый отрыв от конкурентов из "Фрайбурга", что даёт подопечным Марко Розе право на ошибку в игре с "рекордмайстром". Бремен в свою очередь сохранил 12-е место, и ещё один пункт позволит им не беспокоится за сохранение прописки.

Важная игра для обеих сторон началась осторожно. Гости неплохо стартовали, но вскоре "красные быки" перехватили инициативу. Было немало неплохих подходов к воротам Павленки, но до реальной остроты не доходило. Вернер постоянно застревал в офсайде, стремясь повторить то ли персональный рекорд Тьерри Анри, то ли самого Пиппо Индзаги.

Зато во второй половине развернулась настоящая драма. Лейпциг стал ходить большими силами вперёд, оставляя сзади немало зазоров. Даже в отсутствии главного голеадора Фюллькруга гости стали реально угрожать воротам Бласвиха. Очень активна была связка форварда Дукша и правого латераля Вайзера. Дукш своевременной передачей направо нашёл Вайзера в чужой штрафной, тот отпасовал на Шмида, но тот пробил мимо ворот с выгодной позиции, продолжив поиски своего первого гола в кампании.

Затем Вайзер в опасной контратаке простреливал на Дукша, но Бласвих успел отразить мощный удар низом ногой. В ответной атаке Нкунку уже было праздновал свой 15-й гол в прощальном сезоне Бундеслиги, но ВАР справедливо отменил взятие ворот из-за фола Симакана на Биттенкурте в начале атаки. И тут же Биттенкурт заставил гневно засвистеть всю "Ред Булл Арену" после взятия ворот. Вайзер и Дукш остроумно разыграли аут, Стаге нашёл свободного Биттенкурта в чужой вратарской, и Леонардо отметился 3-м голов в сезоне.

"Вердер" вполне заслуженно повёл в счёте, но удержать перевес подопечным Оле Вернера традиционно не удалось. Как всегда подвела оборона, пропустившая ровно два мяча в девятом из десяти последних матчей Бундеслиги. Вдохновителем камбека стал Кристофер Нкунку. На 87-й минуте француз мягким навесом нашёл в чужой штрафной голову Орбана, сравнявшего счёт. А на последней компенсированной минуте Нкунку дерзко прорвался вдоль лицевой линии, прострелил вдоль вратарской, после чего Собослаи ничего не оставалось, кроме как принести своей команде победу ударом по пустым воротам. 2:1.

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Клостерман (Гвардиол, 71), Орбан, Хенрикс (Хальстенберг, 71) – Лаймер (Шлагер, 82), Айдара (Кампль, 71) – Собослаи, Форсберг (Поульсен, 76) – Вернер, Нкунку

Вердер: Павленка – Велькович, Штарк, Фридль – Груев (Шмидт, 76) – Вайзер, Стаге, Биттенкурт (Динкчи, 77), Шмидт, Юнг – Шмид (Мбом, 86), Дукш (Филипп, 76)