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Айнтрахт подписал нападающего Вольфсбурга на фоне слухов об уходе Коло Муани
Переходит летом
Фото: https://twitter.com/Eintracht
"Айнтрахт" объявил о подписании нападающего "Вольсфбурга" Омара Мармуша. 24-летний форвард подписал контракт до лета 2027-го.
Его контракт с "волками" истекает по окончанию сезона. Он присоединится к "орлам" в качестве свободного агента.
В новой команде игрок сборной Египта взял 7-ой номер.
Мармуш провел в этом сезоне за "Вольфсбург" 34 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Примечательно, что за лучшим бомбардиром "Айнтрахта" Коло Муани охотятся все топ-клубы Европы. Скорее всего французский нападающий покинет команду будущим летом.
???? Nochmal ganz offiziell:— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 15, 2023
Frankfurt bekommt eine neue Nr.7⃣✨#SGE | #Marmoush2027 | @OmarMarmoush pic.twitter.com/4H2bXz9POu
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