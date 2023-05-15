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Айнтрахт подписал нападающего Вольфсбурга на фоне слухов об уходе Коло Муани

Германия
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Переходит летом

Айнтрахт подписал нападающего Вольфсбурга на фоне слухов об уходе Коло Муани

Фото: https://twitter.com/Eintracht

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"Айнтрахт" объявил о подписании нападающего "Вольсфбурга" Омара Мармуша. 24-летний форвард подписал контракт до лета 2027-го.

Его контракт с "волками" истекает по окончанию сезона. Он присоединится к "орлам" в качестве свободного агента.

В новой команде игрок сборной Египта взял 7-ой номер.

Мармуш провел в этом сезоне за "Вольфсбург" 34 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Примечательно, что за лучшим бомбардиром "Айнтрахта" Коло Муани охотятся все топ-клубы Европы. Скорее всего французский нападающий покинет команду будущим летом.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вольфсбург
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Источник:
eintracht.de

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