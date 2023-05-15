Айнтрахт подписал нападающего Вольфсбурга на фоне слухов об уходе Коло Муани

"Айнтрахт" объявил о подписании нападающего "Вольсфбурга" Омара Мармуша. 24-летний форвард подписал контракт до лета 2027-го.

Его контракт с "волками" истекает по окончанию сезона. Он присоединится к "орлам" в качестве свободного агента.

В новой команде игрок сборной Египта взял 7-ой номер.

Мармуш провел в этом сезоне за "Вольфсбург" 34 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Примечательно, что за лучшим бомбардиром "Айнтрахта" Коло Муани охотятся все топ-клубы Европы. Скорее всего французский нападающий покинет команду будущим летом.